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İsveç Başbakanı Magdelena Andersson
İsveç Başbakanı Magdelena AnderssonFotoğraf: Michele Tantussi/REUTERS
Politikaİsveç

İsveç Başbakanı Erdoğan'ın sözlerini yalanlamayı reddetti

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Verilmiş sözler var. İsveç 73 teröristi bize gönderecek" şeklindeki sözleri İsveç Başbakanı Andersson'u zor durumda bıraktı. Andersson, böyle bir söz verip vermediğini açıklamayı reddetti.

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İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye tarafından aranan kişilerin iadesi için Ankara'ya söz verdiği yönündeki iddialar konusunda açıklama yapmayı reddetti.

Başbakan Andersson Madrid'deki zirve sonrasında düzenlediği ilk basın toplantısında Türkiye'ye "iade" konusunda söz verip vermediğine ilişkin olarak gazetecilerin ısrarlı soruları ile karşı karşıya kaldı.

Andersson, gazetecilerin sorularına ve İsveç'teki Kürt ve Türk mültecilerin endişelerine rağmen, ülkesinin NATO'ya üyeliğinin önünün açılması için Türkiye'ye iadeler konusunda taahhütte bulunup bulunmadığını söylemedi.

Andersson, "Sekiz yıl boyunca bakanlık yaptım ve hiçbir zaman müzakere odasında ne konuşulduğunu söylemedim" şeklinde konuştu. İsveç Başbakanı sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu, şu anda beni biraz zor bir duruma sokuyor."

Bu konuda Stockholm'un nasıl bir tutum izleyeceğini tekrarlayan İsveç Başbakanı Andersson, İsveç'in ulusal ve uluslararası hukuka saygı göstermeyi sürdüreceğini vurguladı. Hiçbir İsveç vatandaşının iade edilmeyeceğini belirten Andersson, kararın bağımsız yetkililerde ve mahkemelerde olacağının da altını çizdi.

Andersson, "Eğer terörist faaliyetlere karışmadıysanız, endişelenmeye gerek yok" şeklinde konuştu.

Üçlü mutabakatta yer alan ifadeler

Geçen hafta Madrid'de düzenlenen NATO zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü mutabakat imzalanmıştı. Buna göre, Türkiye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek vermeyi kabul etmiş, Finlandiya ve İsveç ise başta PKK olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede somut adımlar atılması yönünde güvence vermişti.

NATO zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü mutakabat imzalandı
NATO zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü mutakabat imzalandıFotoğraf: Bernat Armangue/AP/picture alliance

Metinde, "Finlandiya ve İsveç, Avrupa İade Sözleşmesi'yle uyumlu biçimde, Türkiye tarafından sağlanan bilgi, delil ve istihbaratı dikkate alarak Türkiye'nin terör zanlılarına dair sınır dışı veya iade taleplerini ivedilikle ve bütün boyutlarıyla işleme koyacak ve Türkiye'yle iade ve güvenlik işbirliğini geliştirmek için gerekli ikili ahdî düzenlemeler yapacaklardır" ifadesi yer almıştı.

Ankara tarafından aranan kişilerin iadelerinin gerçekleştirileceği yönünde söz vermeyen Finlandiya ve İsveç'ten, iade sürecinin yetkililer ve bağımsız mahkemelerin kararlarına bağlı olduğunu vurgulayan açıklamalar gelmişti.

Erdoğan: Bu konuda verilmiş sözler var

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madrid zirvesi dönüşü uçakta "terör suçlularının iadesi"ne ilişkin bir soru üzerine, "Şimdi bu konuda verilmiş sözler var. Örneğin İsveç 73 teröristi bize gönderecek. Şu anda 3-4 tane gönderdiler" demişti. Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürmüştü: "Tabii bunları Adalet Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız yakın markaja alıp takibini yapacak ve bu teröristleri gönderin bakalım diyecek. Bunların hepsi bizim taleplerimiz olarak şu anda ortada. Bunlar geldi geldi; gelmediği takdirde gereği ne ise o gereğini de biz her an kurumlarımız ve birimlerimiz vasıtasıyla yapmaya devam edeceğiz."

AFP, DW/JD, HT

 

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