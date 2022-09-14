İsveç Başbakanı Andersson istifa edeceğini açıkladı

Sosyal Demokrat İsveç Başbakanı Magdalena Andersson hafta sonu yapılan genel seçimlerde meclis çoğunluğunu kaybetmesi üzerine istifasını açıkladı. Başkent Stockholm'de bir basın toplantısı düzenleyen Andersson, oy sayım işlemi henüz tamamlanmamış olsa da sağ partilerin mecliste çoğunluğu kazandığının kesinleştiğini söyledi. "Parlamentoda bir ya da iki sandalyelik avantajları olacak" diyen Anderson "Bu az farklı bir çoğunluk ama yine de bir çoğunluk" diye konuştu. Andersson "Başbakan olarak yarın istifamı sunacağım" dedi.

İsveç'te hafta sonu yapılan seçimlerden zaferle ayrılan Ulf Kristersson liderliğindeki sağ muhafazakâr seçim bloğu Ilımlılar, İsveç Demokratlar, Hrıstiyan Demokratlar ve Liberaller adlı dört partiden oluşuyor. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre sağ blok mecliste 176 sandalye kazanıyor. Andersson liderliğindeki sol blok ise 173 milletvekilinde kalıyor.

Ulf Kristersson Fotoğraf: TT NEWS AGENCY via REUTERS

Başbakanlık görevini alacak olan Ilımlı Parti lideri Ulf Kristersson da basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni hükümeti oluşturmak için çalışmalara bir an evvel başlayacağını duyurdu.

Sağ popülist partinin seçim başarısı

İsveç'te seçimlerin en büyük sürprizi göç karşıtı politikalarıyla bilinen, sağ popülist ve milliyetçi İsveç Demokratlar partisinin yüzde 20,6 ile sandıktan ikinci parti olarak çıkması oldu. Başbakan Andersson birçok İsveçlinin partinin ikinci olmasından duyduğu endişeyi anladığını belirterek "Endişenizi görüyorum ve paylaşıyorum" dedi.

İsveç Demokratlar lideri Jimmie Akesson, seçim sonrasında yaptığı açıklamada partisinin İsveç'te güvenliği yeniden inşa etmek için "yapıcı ve itici güç" olacağını söyledi.

Reuters, dpa / EC, DA