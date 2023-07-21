İsveç Bağdat'taki personelini çekiyor

Irak'ın, İsveç'in Bağdat Büyükelçisi'ni sınır dışı etme kararının ardından İsveç hükümeti, güvenlik gerekçesiyle Irak'daki bütün büyükelçilik personelini geri çektiğini ve Büyükelçilik'te yapılan tüm işlemlerin bir süreliğine Stockholm'den yürütülecegini açıkladı.

Stockholm'deki Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an yakılacağının duyurulması üzerine Çarşamba gecesi Bağdat'taki İsveç Büyükelçiliği'ne kalabalık bir grup saldırı düzenlemiş, eylemciler binayı ateşe vermişti. Büyükelçilik personeli olayda zarar görmezken, oluşan maddi hasar konusunda bilgi verilmedi.

Stockholm'deki Irak Büyükelçilik binası önünde Kur'an yakacağını duyuran Irak kökenli sığınmacı Salvan Momika, Perşembe günü duyurduğu yerde Kur'an yakmamış ancak Müslümanların kutsal kitabını tekmelemişti. Bağdat yönetimi, İsveç'in düşünce ve gösteri özgürlüğü kapsamına girdiğini söylediği bu eylemlerin yasaklanmasını talep ediyor.

İsveç'teki Kur'an yakma eylemleri Cuma günü İran'da protesto edildi Fotoğraf: Vahid Salemi/AP/picture alliance

İran'da hükümetin çağrısıyla gösteriler

Şii İslam'ın hakim olduğu İran'da da bugün hükümetin çağrısıyla İsveç'teki Kur'an yakma eylemleri kitlesel gösterilerle protesto edildi. İran'ın kamusal radyo televizyon kurumu, yapılan çağrıya binlerce kişinin Cuma Namazı sonrası katıldığını duyurdu.

Tahran yönetimi, tekrarlanan Kur'an yakma eylemleri üzerine İsveç Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Ankara'dan "lanetleme" mesajı

İsveç'teki Kur'an yakma eylemleri nedeniyle Irak ile İsveç arasında yaşanan krize Türkiye de dahil oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Perşembe günü geç saatlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "İsveç'te Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan alçakça saldırıyı lanetliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Tunç, İsveç hükümetinin uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket edip İslam dinine ve Müslümanlara yönelik söz konusu nefret suçunu önleyecek tedbirleri bir an önce alması gerektiğini belirtmiş, saldırganlarla ilgili de yetkili makamların derhal soruşturma başlatmasını talep etmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Tunç ayrıca, İsveç'te Kur'an'a yönelik protesto adı altında yapılan eylemlere bağlantılı olarak, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu" ile soruşturmalar başlattığını, Kur'an yakan Rasmus Paludan, Salvan Momika ve diğer sekiz şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldığını duyurmuştu. Tunç, Rasmus Paludan ve Salvan Momika ile benzer eylemleri olan tüm diğer şüphelilerin tespiti hususlarında da soruşturmaların kapsamlı olarak yürütüldüğünü de açıklamıştı.

Rasmus Paludan adlı İsveç-Danimarka vatandaşı bir aşırı sağcı, Ocak ayı sonunda Türkiye'nin Stockholm'deki büyükelçilik binası yakınında Kur'an yakma eylemi düzenlemiş, eylem Türkiye ile pek çok İslam dünyasına mensup ülke tarafından sert ifadelerle kınanmıştı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ise Iraklı sığınmacı Salvan Momika yine Stockholm'de, bu kez bir caminin önünde Müslümanların kutsal kitabının sayfaları arasına önce domuz pastırmaları koymuş, daha sonra tekmelemiş ve birkaç sayfasını da yakmıştı. Aynı kişi Perşembe günü de, Irak Büyüekelçiliği önünde benzer bir eylem yapacağını duyurmuş ve bu duyuru siyasi ve diplomatik tansiyonu yeniden yükseltmişti.

Reuters,DW / ETO,ET

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