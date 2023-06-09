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Politikaİsveç

İsveç üye olmadan topraklarını NATO'ya açıyor

1 saat önce

İsveç, Türkiye ve Macaristan'ın bloke ettiği NATO üyeliği için beklemeyi sürdürürken ülkede geçici NATO üsleri kurulmasını da içeren bir karara imza attı.

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İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için Mayıs ayında birlikte başvuru yapmıştı.
İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için Mayıs ayında birlikte başvuru yapmıştı.Fotoğraf: NATO

NATO üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan onay bekleyen İsveç, Kuzey Atlantik İttifakı'na üye olmadan topraklarını geçici üslere açacağını bildirdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson'ın Dagens Nyheter gazetesine yazdıkları ortak makalede, "İsveç hükümeti, ordunun, gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO ve NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağlamıştır" ifadeleri yer aldı.

Kristersson ve Jonson, bu hazırlıkların yabancı askeri malzeme ve personelin İsveç topraklarında geçici olarak konuşlanmasını da içerebileceğini belirterek "Bu karar, Rusya'ya net bir sinyal göndermekte ve İsveç'in savunmasını güçlendirmektedir" dedi.

İsveç Başbakanı Kristersson
İsveç Başbakanı KristerssonFotoğraf: ANNEGRET HILSE/REUTERS

Makalede, NATO birliklerinin varlığının, Baltık Denizi üzerinden gelebilecek Rusya kaynaklı tehditlere karşı caydırıcı işlev göreceği kaydedildi.

İsveç ve Finlandiya, geçen yıl Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO üyeliği için başvurmuş, Haziran ayında Madrid'de düzenlenen NATO liderler zirvesinde, Türkiye'nin vetosunu kaldırması üzerine İttifak tarafından resmen üyeliğe davet edilmişti. Finlandiya Nisan ayında İttifak'ın 31'inci üyesi olurken İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz meclis onayı çıkmadı. Bir ülkenin İttifak'a tam üye olabilmesi için tüm üye devletlerin meclis onayı gerekiyor.

AFP/BK,EC

 

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