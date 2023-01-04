İstinaf Dedeoğulları'na ilk saldırı davasında kararı bozdu

Konya’nın Meram ilçesindeki Hasanköy mahallesinde yaşayan Dedeoğulları ailesi, iddiaya göre, Kürt oldukları gerekçesiyle çevrede yaşayan bazı kişilerin ırkçı saldırısına uğruyordu. Takvimler 12 Mayıs 2021’i gösterirken yaklaşık 60 kişilik bir grup evlerinin önüne geldi ve taş, sopa ve bıçaklarla aileye saldırdı. Yedi kişinin yaralandığı olayın ardından altı şüpheli tutuklandı. Ancak yargılama sonucunda cezaevinde kimse kalmadı, sanıklar birer yıl ile üçer yıl arasında hapis ve para cezası aldı. O olaydan yaklaşık 80 gün sonra, 30 Temmuz’da, Dedeoğulları ailesi başka bir saldırıya uğradı. Bu kez bir katliam yaşandı, aileden yedi kişi öldürüldü. Fakat mahkeme iki dosyanın birleştirilmesini kabul etmedi. İstinaf mahkemesi, ailenin 12 Mayıs’ta uğradığı ilk saldırıya ilişkin verilen kararı bozdu. Eksik ceza verildiğine hükmetti.



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