İstiklal Caddesi saldırısı davasında üç tahliye daha

İstiklal Caddesi'nde altı kişinin ölümüne, 99 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyla ilgili davada üç tutuklu sanığın daha tahliyesine karar verildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022'de gerçekleşen ve altı kişinin ölümüne, 99 kişinin de yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyla ilgili davada mahkeme, üç tutuklu sanık hakkında daha tahliye kararı verdi. Davadaki tutuklu sanık sayısı 13'e düştü.

İstiklal Caddesi'ne bombayı bırakan Ahlam Albashir dâhil 36 kişinin yargılandığı davanın dördüncü duruşması bugün İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Tutuklu sanıklardan Ahlam Albashir mahkemede, "Bir şey söylemek istemiyorum" dedi.

Sanıklardan Fatma B.'nin avukatı Cafer Şen, "Müvekkilim Ahlam'ı sadece misafir etmiştir. Telefonu araştırılmıştır. Örgüt üyeleriyle herhangi bir iletişimi yoktur. Eylem günü Ahlam'ı Taksim'e götüren kişi serbesttir, müvekkilim tutukludur. Fatma'nın tahliyesi gerekmektedir. Müvekkil yıllardır Türkiye'dedir" dedi. Avukat Şen, bir diğer müvekkili Ammar C.'yi de kastederek "Gerekirse en ağır adli kontrolle iki müvekkilimin de tahliyesini talep ediyorum" diye ekledi.

Diğer sanık avukatları da savunmalarını tekrar ederek müvekkillerinin tahliyelerini talep etti.

Üç sanık hakkında tahliye kararı

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Bakar C., Hasan A. ve Muhap A.'nın üzerlerine atılı suçun vasfının değişmesi olasılığı ve tutuklu kaldıkları süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, üç sanığa da yurt dışına çıkış yasağı getirdi.

Sanıklar Ahlam Albashır, Ahmad A. M., Ahmad H. H., Ahmed C., Ammar J., Fatma B., Ferhat H., Hasan A., Hazni G., Hüseyin G., Mahmud E., Mahmud Y. ve Rama E.'nin ise suçun vasıf ve mahiyeti gerekçesiyle tutukluluk hâllerinin devamına karar verildi.

Cemil Bayık, Bilal E., Velid H., Fehman H., Saliha B., Sabri O., Hülya O., Ferhat A. Ş., Layika G. ve Khalil M. H. hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenmesine karar verildi. Bilal E.'nin yurt dışında olduğu bilindiğinden hakkındaki gıyabi tutukluluk kararının da devamına hükmedildi.

Mahkeme heyeti, dosyayı mütalaasını hazırlamak üzere iddia makamına gönderdi. Ayrıca mahkeme, sanıkların terör örgütüyle irtibat ve iltisaklı olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi, belge veya beyan olup olmadığı hususunda Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar verdi. Duruşma 12 Şubat'a ertelendi.

Davada Kasım ayında yapılan bir önceki duruşmada da altı sanık tahliye edilmişti.

İddianamede, bombayı yerleştiren Albashır'ın yedi kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl altı aydan 3 bin dokuz yıla kadar hapsi isteniyor. Firari sanık Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise yedişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl altı aya kadar hapisleri talep ediliyor. İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, silahlı terör örgütü kurma veya yönetme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme, tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme, tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

DHA,ANKA/CÖ,HT

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