İstanbulspor Başkanı: Pişman değilim, doğruyu yaptım

Süper Lig'in 17'inci haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasında Pazar akşamı oynanan karşılaşmanın 74'üncü dakikasında İstanbulspor yönetiminin takımı sahadan çekmesi üzerine çıkan tartışmalar sürerken, kulüp başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ve yardımcısı Bayram Saral bugün bir basın toplantısı düzenledi.

İstanbul'da Crown Plaza Florya Otel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu Trabzonspor karşısında takımını sahadan çektiği için "pişman olmadığını ve doğruyu yaptığına inandığını" söyledi.

Takımı sahadan çekme kararını Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve hakemler nedeniyle aldıklarını ileri süren Sarıalioğlu, tartışmalı bir pozisyon karşısında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi aracılığıyla verilen kararı da eleştirdi.

Yaşanan olayların Trabzonspor maçına denk gelmesinin tesadüf olduğunu söyleyen İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, "Çünkü bu maça rastladı. Yani bir VAR 5 dakikada karar veremiyorsa 73'üncü dakikada maçtan çekiyorsak bunun sorumlusu hakemler ve TFF. Bunlar biz değiliz" dedi.

"Yine aynısını yaparım"

Aynı durum tekrar yaşansa yine aynı şeyi yapacağını belirten Sarıalioğlu, "Ben doğruyu yaptığıma inanıyorum. Başka yapacak bir şeyim yok. Birini tokatlayacak halim yok. Bütün sporcularıma gidin tebrik edin dedim. Trabzonspor'u da uğurladık. Zaten Trabzonspor biziz" şeklinde konuştu.

Sporcuların kendilerine karşılaşmaya devam etme yönünde ısrarda bulunduklarının hatırlatılması üzerine ise Sarıalioğlu, "Sporcular haklı. Benim burada tek özür dilemem gereken birisi varsa sporcularım ve teknik ekibimdir. Bu maçta galip gelirseler prim hakları vardı. Ben onları bu maçta galip gelmiş gibi primlerini vereceğim" açıklamasında bulundu.

Federasyon ile görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Sarıalioğlu, "Şu anda federasyondan saat 15.00'te beni aradılar. Federasyon başkanı Büyükekşi ile görüştük. Kendisiyle alakalı ne düşünüyorsam, futbolla alakalı ne düşünüyorsam hepsini tekrar söyledim. Federasyon başkanımızın yüzüne söylemediğim için hiçbir şeyi arkasından söylemedim. Randevu verdiler. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz dediler" ifadelerini kullandı.

Her takım için adalet olması gerektiğini belirten Sarıalioğlu, "Sonuçta ben bugün Süper Lig'de oynuyorum. Bugün itibarıyla geriye dönük borcum yok. Sezon sonuna kadar kime ne kadar borcumuz var onları ödemekle mükellefiz. Her takım için adalet olması lazım. Dünkü maçın yarısında sahadan çektiğimiz için konuşuyoruz. Sonucu ne olursa olsun hiç önemli değil" şeklinde konuştu.

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan istifa bekliyor musunuz?" şeklinde gelen soru üzerine Sarıalioğlu, "Futbol Federasyonu istifa etmez. TFF görevden alınır. İstifa edecek bir yetkisi yok" cevabını verdi.

Ne olmuştu?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçın 68'inci dakikasında bordo-mavili takım Onuachu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Ancak golden önce Trabzonspor ceza sahası içinde Loshaj yerde kaldı. Penaltı bekleyen İstanbulsporlu Loshaj'ın pozisyonunu devam ettiren hakem Ali Şansalan, bordo-mavili ekibin bulduğu golü VAR incelemesinin ardından geçerli saydı.

Gol kararının ardından İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, sahaya inerek oyuncuları soyunma odasına davet etti. Daha sonra yöneticiler de sahaya indi ve bunun ardından oyuncular soyunma odasına gitti. Bazı oyuncular bir süre karşılaşmanın yeniden başlaması için beklese de sarı-siyahlı futbolcular, soyunma odasına yöneldi ve karşılaşma 74'üncü dakikada durdu. Soyunma odasından geri gelen İstanbulsporlu Mehmet Yeşil, hakemlerle el sıkışarak sahaya çıkmayacaklarını belirtti. Hakemler de bu olayın ardından soyunma odasına gitti.

Geçtiğimiz hafta oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı da hakeme yönelik şiddetle gündeme gelmişti. Eryaman Stadyumu'nda beraberlikle biten maçın sonunda Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, sahaya girerek maçın hakemi olan FİFA kokartlı Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Eski AKP Milletvekili Faruk Koca'nın attığı yumruk nedeniyle Meler'in gözü morarmış, hastanede tedavi altına alınmıştı. Koca ise tutuklanmıştı.

DW,dha/TY,BK

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?