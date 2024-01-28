İstanbul'da kiliseye saldırı: bir ölü

İstanbul'un Sarıyer semtinde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne bu sabah düzenlenen Pazar ayini sırasında iki kişi saldırı düzenledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamaya göre, maskeli iki kişinin düzenlediği saldırıda bir vatandaş hayatını kaybetti.

Bakan Yerlikaya, saldırının yerel saat ile 11.40 civarında düzenlendiğini ve Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki ayine katılmak üzere orada bulunanlardan C.T.'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

"Bu alçakça saldırıyı kınıyoruz" diye yazan Bakan, konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, saldırıyla ilgili açıklamasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ile iki cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Tunç, "Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'ndan saldırıya kınama

Saldırıya dair bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem Imamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, X'ten yaptığı açıklamada, "Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T.'ye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz" dedi.

DW / ETO,ET

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