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İstanbul Hasköy'deki Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşları - (15.07.2022)
Fotoğraf: Ibrahim Mase/DHA
SuçTürkiye

İstanbul’da 36 Musevi mezarı saldırıya uğradı

1 saat önce

İstanbul’daki Hasköy Musevi Mezarlığı’na gece yarısı giren saldırganların mezarlıktaki 36 mezar taşına zarar verdiği belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın saldırıyı kınadı.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87stanbuldaki-musevi-mezarl%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda-mezar-ta%C5%9Flar%C4%B1na-zarar-verildi/a-62482228

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Hasköy Musevi Mezarlığı'nda onlarca mezar taşının kırıldığını duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın saldırıyı, "şiddetle kınadığını" dile getirdi.

Türkiye Hahambaşılığı Vakfı'nın, "Türk Yahudi Toplumu" isimli Twitter sayfasından Cuma sabahı yapılan açıklamada, gece yarısı Hasköy Musevi Mezarlığı'nda toplam 36 adet mezar taşının tahrip edildiği belirtildi. Konuyla ilgili tüm kamera kayıtlarının ilgili makamlara iletildiğini belirten Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, "Bu vandalizmi yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz" ifadesini kullandı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), saldırganların mezar taşlarına zarar vermesinin ardından polisin olay yerine gelerek mezarlıkta incelemelerde bulunduğunu aktardı.

İstanbul Hasköy'deki Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşları - (15.07.2022)
Fotoğraf: Ibrahim Mase/DHA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıyı "menfur" olarak tanımlayarak, "şiddetle kınıyoruz" söyleminde bulundu. "Kutsal değerlere saldıran ve toplumumuzda fitne ve husumet tohumları ekmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulunan Kalın, faillerin bulunması için ilgili emniyet birimlerinin harekete geçtiğini belirtti.

 

DHA,DW / DÇÜ,ET

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İstanbul Hasköy'deki Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşları - (15.07.2022)

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