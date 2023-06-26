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İstanbul'daki LGBTİ+ Onur Yürüyüşünde 113 gözaltı

44 dakika önce

İstanbul Valisi Gül, konulan yasağa rağmen düzenlenen 21'inci LGBTİ+ Onur Yürüyüşünde 113 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Fotoğraf: Emrah Gurel/AP/picture alliance

İstanbul Valisi Davut Gül, polisin müdahale ettiği 21’inci LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ile ilgili olarak, "Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Beyoğlu Kaymakamlığı'nın gösteri ve yürüyüş yasağı alması üzerine polis, dünkü 21’inci LGBTİ+ Onur Yürüyüşünü engellemek için geniş güvenlik önlemleri alarak Taksim ve Beyoğlu'na çıkan tüm sokakları barikatlarla kapatmıştı. İstanbul Valiliği'nin talimatı doğrultusunda da Taksim ve Şişhane metro istasyonlarından yolcu iniş ve binişlerine izin verilmemişti.

Buna rağmen Şişli’deki Mıstık Parkı’nda bir araya gelen gruplar, basın açıklaması yaptıktan sonra sloganlar ve ıslıklar eşliğinde yürüyüşü gerçekleştirdiler. Yürüyüşü yapan gruplar dağıldıktan sonra polis, sokakta bekleyenleri ablukaya alırken aralarında avukatların da bulunduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenilmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Twitter hesabından 113 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Gül, şu ifadeleri kullandı:

"Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız." 

ANKA/BK,BÖ

 

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