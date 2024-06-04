İstanbul'da yaşamanın maliyeti bir yılda yüzde 83 arttı

İPA'nın Mayıs ayı raporuna göre İstanbul'da dört kişilik bir ailenin yaşam maliyeti yıllık bazda yüzde 83 artarak 61 bin lirayı geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul'da yaşam maliyeti ile ilgili Mayıs ayı raporunu açıkladı. Rapora göre İstanbul'da yaşamanın maliyeti Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,69, bir önceki yılın Mayıs ayına göre ise yüzde 83,61 oranında arttı.

Mayıs ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti Nisan'a göre 2 bin 189 lira artarak 61 bin 523 TL'ye yükseldi. 2023 Mayıs ayında bu rakam 33 bin 507 TL olarak kaydedilmişti.

Gıdada en yüksek artış mercimekte

Temel tüketim maddelerinde yıllık bazda en büyük artış, yüzde 219,58 ile ağız ve diş bakım ürünlerinde, yüzde 134,44 ile tuvalet kağıdında ve yüzde 122,26 ile çamaşır için temizlik ve bakım ürünlerinde gerçekleşti.

Gıda maddelerinde ise en çarpıcı artış mercimekte kaydedildi. Mercimeğin fiyatı geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 116,54 arttı. Mercimeği yüzde 101,36'lık fiyat artışıyla margarin, yüzde 89,20 ile beyaz peynir izledi.

Gökçe: Her on kişiden biri gece yatağa aç giriyor

İPA Başkanı Dr. Buğra Gökçe, raporun sonuçlarıyla ilgili olarak, "Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı halkın yaşamını güçleştiriyor, yoksulluk derinleşiyor. Bu yüzden vatandaşlarımız daha az sebze, meyve tüketiyor, ne yazık ki İstanbul’da yaşayan her 10 kişiden biri gece yatağa aç giriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun TÜİK'e göre yüzde 75,45, ENAG'a göre yüzde 120,66, İTO’ya göre yüzde 82,2 olduğunu anımsatan Gökçe, TÜİK verilerine göre yüzde 75,45'lik yıllık enflasyonun 1998'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğunu belirtti. Gökçe, Türkiye'nin, Arjantin ve Suriye’nin ardından dünyada enflasyon oranının en yüksek olduğu 3’üncü ülke olduğunu vurguladı.

DW,ANKA/BK,EC

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