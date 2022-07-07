İstanbul'da sağlık çalışanına saldırı

Doktorlara yönelik saldırılar ülke genelinde protesto edilirken, İstanbul'da Pazartesi günü bir sağlık çalışanın hasta yakınının hedefi olduğu ortaya çıktı. Olay 4 Temmuz'da Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre çocuk acil servisinde kimliksiz kayıt yaptırmak isteyen hasta yakını Suat Bağadur, bunu kabul etmeyen veri giriş elemanı Nurullah Çalpa'yla tartışmaya başladı. Saldırgan Bağadur daha sonra sağlık görevlisinin üzerine yürüyerek art arda yumruk attı.

Olayın ardından gözaltına alınan Bağadur çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "Kasten Yaralama", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklandı.

Nurullah Çalpa Fotoğraf: DHA

"Yüzümden akan kan avuçlarımı doldurdu"

Sağlık çalışanı Çalpa yaşananları şöyle anlattı:

"Çocuk acilde çalışıyorken yanımdaki çalışan arkadaşım ile hasta yakını tartışmaya başladı. Kayıt açtırmak istedi, kimliği yoktu. Acil bir şekilde kayıt açtırılmasını istedi. Kimliksiz kayıt açtırılamayacağını söyledik. Kendisi 'kayıt açsana lan' dedi. Sonra güvenlik görevlileri geldi. Hasta yakınlarını bizden uzaklaştırmaya çalıştılar. Aralarından biri arka tarafa geçti. Bankomuzu ayağı ile kırıp içeri girip benim yüzüme yumruk attı. Bu esnada arkadaşımı ve kendimi korumaya çalıştım. Yüzüme yumruk aldım, elmacık kemiklerim kırıldı, burun kenarım kesildi. Bayağı kanamam oldu, vücudum buz kesildi. Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu. Adli süreçlerden dolayı eve gidemedim. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Anlık bir durum, anlık darbeler yiyebiliyoruz. Herkes bu şiddete maruz kalabiliyor. Bunun önüne geçebilmek sadece insanların vicdanına bağlı. İnsanlar sakin olursa bu tarz şiddet yaşamayız."

Olayı değerlendiren Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise, "Sağlıkta şiddet maalesef teröre dönüştü. Her seferinde bunları konuşmak ciddi anlamda can sıkıcı. Kardeşimiz bir vatandaşımıza kimliksiz kayıt açamayacağını belirtiyor. Bunu yaparsa belki idari bir disiplin yaptırımı yapılacak. Mevzuat neyse onu yapmışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yumruk atan kişi denetimli serbestliği olan birisi. Bu kişilerin ücretsiz sağlık uygulamalarından bir süre faydalandırılmamaları gerekiyor" diye konuştu.

Konya'da salı günü kardiyologEkrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından doktorlar ve sağlık çalışanları ülke genelinde protesto eylemleri düzenliyor.

DHA / GY, HT