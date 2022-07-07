  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
NATO-Türkiye
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Türkei | Angriffe auf Gesundheitspersonal in Istanbul
Fotoğraf: DHA
SağlıkTürkiye

İstanbul'da sağlık çalışanına saldırı

4 saat önce

İstanbul Bağcılar'daki hastaneye kimliksiz kayıt yaptırmak isteyen hasta yakını, sağlık çalışanlarına saldırdı. Veri giriş elemanı olarak çalışan Nurullah Çalpa yaralanırken, saldırgan Suat Bağadur tutuklandı.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87stanbulda-sa%C4%9Fl%C4%B1k-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1na-sald%C4%B1r%C4%B1/a-62398054

Doktorlara yönelik saldırılar ülke genelinde protesto edilirken, İstanbul'da Pazartesi günü bir sağlık çalışanın hasta yakınının hedefi olduğu ortaya çıktı. Olay 4 Temmuz'da Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre çocuk acil servisinde kimliksiz kayıt yaptırmak isteyen hasta yakını Suat Bağadur, bunu kabul etmeyen veri giriş elemanı Nurullah Çalpa'yla tartışmaya başladı. Saldırgan Bağadur daha sonra sağlık görevlisinin üzerine yürüyerek art arda yumruk attı.

Olayın ardından gözaltına alınan Bağadur çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından "Kasten Yaralama", "Hakaret" ve "Mala Zarar Verme" suçlarından tutuklandı. 

Türkei | Angriffe auf Gesundheitspersonal in Istanbul
Nurullah ÇalpaFotoğraf: DHA

"Yüzümden akan kan avuçlarımı doldurdu"

Sağlık çalışanı Çalpa yaşananları şöyle anlattı:

"Çocuk acilde çalışıyorken yanımdaki çalışan arkadaşım ile hasta yakını tartışmaya başladı. Kayıt açtırmak istedi, kimliği yoktu. Acil bir şekilde kayıt açtırılmasını istedi. Kimliksiz kayıt açtırılamayacağını söyledik. Kendisi 'kayıt açsana lan' dedi. Sonra güvenlik görevlileri geldi. Hasta yakınlarını bizden uzaklaştırmaya çalıştılar. Aralarından biri arka tarafa geçti. Bankomuzu ayağı ile kırıp içeri girip benim yüzüme yumruk attı. Bu esnada arkadaşımı ve kendimi korumaya çalıştım. Yüzüme yumruk aldım, elmacık kemiklerim kırıldı, burun kenarım kesildi. Bayağı kanamam oldu, vücudum buz kesildi. Yüzümden akan kanlar avuçlarımı doldurdu. Adli süreçlerden dolayı eve gidemedim. Hiçbir şekilde can güvenliğimiz yok. Anlık bir durum, anlık darbeler yiyebiliyoruz. Herkes bu şiddete maruz kalabiliyor. Bunun önüne geçebilmek sadece insanların vicdanına bağlı. İnsanlar sakin olursa bu tarz şiddet yaşamayız."

Olayı değerlendiren Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Erdem Dinç ise, "Sağlıkta şiddet maalesef teröre dönüştü. Her seferinde bunları konuşmak ciddi anlamda can sıkıcı. Kardeşimiz  bir vatandaşımıza kimliksiz kayıt açamayacağını belirtiyor. Bunu yaparsa belki idari bir disiplin yaptırımı yapılacak. Mevzuat neyse onu yapmışlar. Öğrendiğimiz kadarıyla yumruk atan kişi denetimli serbestliği olan birisi. Bu kişilerin ücretsiz sağlık uygulamalarından bir süre faydalandırılmamaları gerekiyor" diye konuştu.

Konya'da salı günü kardiyologEkrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından doktorlar ve sağlık çalışanları ülke genelinde protesto eylemleri düzenliyor.

DHA / GY, HT

 

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Türkei Istanbul | Ärzte streiken gegen Gewalttaten an Kollegen

Hastanelerde güvenlik önleminin artırılması çağrısı

Hastanelerde güvenlik önleminin artırılması çağrısı

Konya'da doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başında öldürülmesi hastanelerdeki güvenlik önlemlerini tartışmaya açtı. CHP, sağlık kuruluşlarında silah taşınmaması için kanun teklifi sundu.
Sağlık
4 saat önce
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkei Istanbul | Streik Gesundheitspersonal nach Tod eines Arztes

Polisten doktorlara ve gazetecilere müdahale

Sağlık
1 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei Istanbul | Ärzte streiken gegen Gewalttaten an Kollegen

Hastanelerde güvenlik önleminin artırılması çağrısı

Hastanelerde güvenlik önleminin artırılması çağrısı

Sağlık
4 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı

"Tayyip Bey’i sandıkta yenmek istiyoruz"

"Tayyip Bey’i sandıkta yenmek istiyoruz"

Politika
9 saat önce
Yoksulluktan en fazla etkilenen ülkeler arasında bulunan Bangladeş'te, kucağında çocuk olan genç bir kadın

"Üç ayda 71 milyon kişi daha yoksulluğa itildi"

"Üç ayda 71 milyon kişi daha yoksulluğa itildi"

Ekonomi
11 saat önce

Almanya doğal gazda en kötü senaryoya hazırlanıyor

Almanya doğal gazda en kötü senaryoya hazırlanıyor

Ekonomi
13 saat önce
Türkei Istanbul | volle Straßen trotz Corona

Koronavirüste bayram uyarısı: Vaka sayıları artabilir

Koronavirüste bayram uyarısı: Vaka sayıları artabilir

Sağlık
6 Temmuz 2022
Angebliche Folter der Polizei in der Türkei

Onur Yaser Can'ın intiharı: Dört polis daha yargılanacak

Onur Yaser Can'ın intiharı: Dört polis daha yargılanacak

Hukuk ve Adalet
6 Temmuz 2022
Ana sayfaya dön