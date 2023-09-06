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İstanbul'da sağanak yağışlar can aldı: 2 ölü

6 Eylül 2023

İstanbul'da kuvvetli sağanak sonucu Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de ev ve iş yerlerini su bastı, iki kişi yaşamını yitirdi.

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İstanbul Küçükçekmece'de aşırı yağışların ardından bazı bölge sakinleri şişme botlarla taşındı - (05.09.2023)
Fotoğraf: Cem Tekkesinoglu/AA/picture alliance

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı aşırı yağış uyarısının ardından, İstanbul'un kuzey kesimlerinde akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Özellikle Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de etkili olan yağış nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı, iki kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da etkili olan yoğun yağış sebebiyle meydana gelen su taşkını olayında iki kişinin yaşamını yitirdiğini, olaydan etkilenenlerin sayısının ise 12'ye çıktığını açıkladı. Koca, "Konuyla ilgili olarak şu ana dek 70 ambulans ve 10 UMKE Timiyle 240 sağlık çalışanı görevlendirmesi yapılmıştır" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül de, "Sağanak yağış sonrası hayatını kaybedenlerin sayısı Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerimizde olmak üzere 2'ye yükselmiştir" dedi.

"Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi gibi İstanbul'un kuzey ilçelerinde yoğun yağış oldu. Metrekareye 125 kilogram yağış düşen ilçelerimiz oldu. Sel felaketi ortaya çıktı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde küçük bir su baskını oldu, Başakşehir Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ve acil servis hizmeti verilemiyor" diyen Gül,  "Vatandaşların ev ve iş yerlerinde su baskını var. İlgili kurumların çalışmaları da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

AKOM: Arnavutköy 128 kilo yağış aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, Arnavutköy'ün 128 kilogram yağış aldığı bildirilerek, "Sağanak yağış akşam saatlerinde Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde şiddetini arttırarak ani sağanak geçişleri başlamıştır. Yağış saat 21.00 sularında etkisini kaybetmiştir. Aralıklı yağış geçişlerinin bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla bölgesel olarak etkili olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir" denildi.

İstanbul-Başakşehir'de yaşanan sel felaketinde, tekerlekleri tamamen su altında kalan otomobiller - (05.09.2023)
Su taşkınları Başakşehir ilçesinde trafiği olumsuz etkilediFotoğraf: Erhan Elaldi/AA/picture alliance

Boğaz çevresi ve Avrupa yakasında etkili olan yağış sonucu metrekareye Arnavutköy'de 128, Çatalca'da 40, Beykoz'da 37, Sarıyer'de 28 ve Silivri'de 15 kilogram yağış kaydedildiği bildirildi.

Üç savcı görevlendirildi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada sel felaketiyle ilgili 3 savcının görevlendirildiği açıklandı.

Yazılı açıklamada, "İstanbul'da  05.09.2023 tarihinde yoğun yağış nedeniyle Küçükçekmece ve Başakşehir ilçelerinde etkili olan sel felaketinde meydana gelen ölüm olaylarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, derhal soruşturma başlatılmıştır" denildi.

 

DHA / BK,ET

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