İstanbul'da riskli 93 okulda öğrenciler nakledilecek

İstanbul Valiliği, riskli 93 okul ve eğitim kurumunda öğrencilerin depreme güvenli okullara nakledileceğini ve eğitim öğretim hayatlarına burada devam edeceklerini duyurdu.

İstanbul Valiliği 2006 yılında kurulan İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin, İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında eğitim kurumlarıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre İstanbul'da 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldı. Bu okullardan 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin ise riskli olduğu tespit edildi. Riskli bulunan 1351 okuldan 769'u güçlendirildi, 367'si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okul ise başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Açıklamada "Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı" denildi.

Ayrıca riskli okullardan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı belirtildi. "Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17'sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı" denildi.

"20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" diyen Valilik, "Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır" ifadelerine yer verdi.

İstanbul Valiliği "93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler" dedi.

DHA / EC,ET