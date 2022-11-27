İstanbul’da kadına şiddet eyleminde gözaltı

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İstanbul Kadıköy'de protesto yapmak isteyen kadınları polis gözaltına aldı.

Kadıköy Kaymakamlığı'nın etkinliğe dair yasak kararı almasının ardından Kadın Meclisleri, Emekçi Kadınlar Derneği, Eşitlik, FKF'li Kadınlar, Kadınlar Direnişte, Kırmızı Gazete, LGBTİQ+ Meclisleri, Özne Kadın İnisiyatifi, Sosyalist Kadın Hareketi tarafından yapılan duyuruda yasağa rağmen eylemin gerçekleştirileceği vurgulanmıştı. Açıklamada "Cinsel saldırı failleri, kadın katilleri serbest gezerken; krizin yükünü en çok biz kadınlar çekerken; kamusal alanlarda sesimiz kısılmaya çalışılırken eşit ve özgür yaşamak istiyoruz diyen bizler eylemimizi gerçekleştireceğiz" denilmişti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri Kadıköy'de eylem yasağına rağmen bugün toplandı.

Kadın Meclisleri tarafından yapılan duyuruda aralarında Genel Sekreter Fidan Ataselim'in de bulunduğu 40'ı aşkın üyelerinin gözaltına alındığı belirtildi.

DW / SSB, EC