İstanbul'da Gezi'nin 10'uncu yılında gösteriler düzenlendi

Taksim Dayanışması üyeleri Gezi Parkı direnişinin 10’uncu yılı nedeniyle İstanbul'da gösteri düzenledi. TKP'nin düzenlediği eyleme ise polis müdahale etti, gözaltılar olduğu belirtiliyor.

Taksim Dayanışması üyeleri, Gezi Parkı protestolarının 10'uncu yılında, Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin önünde eylem yaptı.

Grup adına konuşan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, "Bilsinler ki bizim pusulamız Gezi'dir. İnsanca, özgür, adil, refah içinde, demokratik bir yaşam talebimiz ve hak arayışımız hep sürecek" dedi.

"Karanlık gider, Gezi kalır" yazılı pankartın açıldığı eylemde; "Gezi'de düşene, dövüşene bin selam", "Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük", "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" ve "Bu daha başlangıç, mücadeleye devam" sloganları atıldı.

"Biz Gezi'ciyiz, siz gidici", "Gezi Türkiye'nin geleceğidir. Geleceği savunuyoruz" yazılı ve direniş sırasında yaşamını yitirenlerin resimlerinin olduğu dövizler de taşınan eyleme çok sayıda siyasi parti temsilcisi de katıldı.

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Taksim Dayanışması adına hazırlanan ortak açıklamayı okuyan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanı Esin Köymen, direnişle gurur duyduklarını belirtti.

"Gezi'nin 10'uncu yılında şehir şehir, dalga dalya yayılan, yasaklara, hukuksuz cezalara, baskıya, ranta, talana, yalana, tüm ayrıştırma politikalarına karşı yan yana durduğumuz, sesimizi çığa dönüştürdüğümüz o şanlı direnişten hâlâ ilk günkü gibi gurur duyuyoruz" diyen Köymen, şunları söyledi:

"'Gezi'de ben de vardım. Gezi bizim demokrasi çığlığımızdı. O çığlık bu ülkenin semalarında dolaşmaya devam ediyor ve edecek' diyenlerle; Gezi'yi ömrünün en renkli, en coşkulu, en heyecanlı ve en güzel günleri arasında anımsayanlarla, ülkeyi karanlığa boğan rantçı, piyasacı, kadın düşmanı siyasetin karşısında Gezi Parkı'nın eşitlikçi, paylaşımcı, doğayı ve emeği koruyan ve kadınların önde saf tuttuğu başka bir dünya mümkün diyenlerin yanında duranlarla, bunca ötekileştirme, düşmanlaştırma çabalarına rağmen Gezi'nin o bir aradayız ruhundan da güç alarak birlikte yaşama iradesini, taleplerinden ve haklarından en ufak bir geri adım atmadan sürdürme kararlılığını gösterenlerle gurur duyuyoruz."

Gözaltılar oldu

Türkiye Komünist Partisi'nce (TKP) Gezi Parkı direnişinin 10'uncu yıldönümü nedeniyle İstanbul Beyoğlu'nda düzenlenen eyleme ise polis müdhale etti. TKP'den yapılan açıklamada çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

ANKA/TY,JD