İstanbul'da Filistinli iş insanına silahlı saldırı

İstanbul'da park halindeki aracında bulunan Filistinli iş insanı silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon başındaki Filistinli A.K. ise hayatını kaybetti.

İstanbul Kağıthane'de park halindeki otomobilde bulunan Filistinli iş insanı, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahla düzenlendiği belirlenen saldırıda iş insanı F.M. ve koruma E.K. yaralanırken, direksiyon başındaki Filistinli A.K. ise hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta meydana geldi. Park halinde olan otomobilde bulunan üç kişi, maskeli kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Susturucu takılı silahın kullanıldığı saldırıda direksiyon başında bulunan ve Filistinli olduğu öğrenilen 30 yaşındaki A.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırı sonucu Filistinli iş insanı F.M. ağır yaralandı, koruma görevlisi E.K. ise ayağından yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Olay yeri inceleme ekipleri yerde çok sayıda boş kovan tespit etti Fotoğraf: DHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri, adreste çok sayıda boş kovan tespit etti. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürerken, Filistinli iş insanı F.M.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Valilik'ten açıklama

Konu ile ilgili İstanbul Valiliği'nden bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede saldırıda kullanıldığı düşünülen susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulunmuştur. Saldırıda yaralanan iki kişinin tedavisi, kaldırıldıkları hastanede devam etmektedir. Olayın failinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" denildi.

ANKA, DHA/JD, HT

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