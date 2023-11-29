İstanbul'da fırtına: Vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da dünden beri etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında seferler iptal edildi. Şehir Hatları'nın internet sitesinde yapılan açıklamada "İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır" denildi. Sabah saatlerinde vapur kullanamayan vatandaşlar, Marmaray ve metrobüslere yönelince duraklarda yoğunluk oluştu.

Vatandaşlar duraklarda uzun kuyruklar oluşturdu Fotoğraf: DHA

Tanker karaya oturdu

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazı dün saat 17.50 itibarıyla deniz ulaşımına kapatıldı. Zeytinburnu açıklarında saat 01.00 sıralarında 'Kadriye Ana' isimli yakıt tankeri dalgaların da etkisi ile sürüklenerek karaya oturdu. Tankerin kaptanı bu gelişme üzerine yardım çağrısında bulundu. İhbarla birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler ile polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, tankerdeki mürettebatı ve karaya oturan tankeri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu tankerde bulunan 11 kişilik mürettebat kurtarıldı.

DHA / HT,EC

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?