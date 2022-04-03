Jamala: Sürekli Ukrayna'daki eşimi düşünüyorum

04.04.2022 4 Nisan 2022

Eurovision Şarkı Yarışması‘nı kazanan Ukraynalı şarkıcı Jamala, şimdi kendisi benzer bir kaderi yaşıyor. Rusya’nın Ukrayna’yı bombalamaya başlamasının ardından iki çocuğu ile birlikte Türkiye’ye kaçan sanatçı, bugün her zamankinden daha güncel olan şarkısı ile Avrupa’da sahne alıp yaşananlara dikkat çekmeye ve barış mesajları yaymaya çalışıyor.