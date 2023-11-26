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İstanbul'a giden yük gemisi Midilli açıklarında battı

26 Kasım 2023

Midilli Adası açıklarında Komorlar bandıralı bir yük gemisi battı. Mısır'dan İstanbul'a giden geminin mürettebatından 13 kişi hâlen kayıp.

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Midilli Adası açıklarındaki bir Yunan sahil güvenlik teknesi
Arşiv - Midilli Adası açıklarındaki bir Yunan sahil güvenlik teknesi Fotoğraf: Panagiotis Balaskas/Eurokinissi/ANE Edition/IMAGO

Mısır'dan İstanbul'a giden bir yük gemisi, Midilli Adası açıklarında battı. Yunan sahil güvenliği, Komorlar bandıralı geminin 14 kişilik mürettebatından bir kişiyi kurtardı. Bu kişinin askeri helikopterle karaya çıkarılarak hastaneye ulaştırıldığı açıklandı. Tuz yüklü gemideki 13 kişi hâlen kayıp.

Yunan resmi haber ajansı ANA, mürettebatın 11 Mısır, iki Suriye ve bir Hindistan vatandaşından oluştuğunu bildirdi.

Yunan sahil güvenliği, mekanik arıza bildiriminde bulunan "Raptor" adlı geminin bu sabah saatlerinde acil yardım çağrısı yaptığını belirtti. ANA, geminin Midilli Adası'nın 4,5 deniz mili güneybatısında battığını aktardı.

AFP haber ajansı da, kurtarma çalışmalarına beş yük gemisi, üç sahil güvenlik gemisi, askeri helikopterler ve bir donanma fırkateyninin katıldığını bildirdi.

 

DW,rtr,AFP / CÖ,ET

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