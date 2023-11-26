İstanbul'a giden yük gemisi Midilli açıklarında battı

Mısır'dan İstanbul'a giden bir yük gemisi, Midilli Adası açıklarında battı. Yunan sahil güvenliği, Komorlar bandıralı geminin 14 kişilik mürettebatından bir kişiyi kurtardı. Bu kişinin askeri helikopterle karaya çıkarılarak hastaneye ulaştırıldığı açıklandı. Tuz yüklü gemideki 13 kişi hâlen kayıp.

Yunan resmi haber ajansı ANA, mürettebatın 11 Mısır, iki Suriye ve bir Hindistan vatandaşından oluştuğunu bildirdi.

Yunan sahil güvenliği, mekanik arıza bildiriminde bulunan "Raptor" adlı geminin bu sabah saatlerinde acil yardım çağrısı yaptığını belirtti. ANA, geminin Midilli Adası'nın 4,5 deniz mili güneybatısında battığını aktardı.

AFP haber ajansı da, kurtarma çalışmalarına beş yük gemisi, üç sahil güvenlik gemisi, askeri helikopterler ve bir donanma fırkateyninin katıldığını bildirdi.

DW,rtr,AFP / CÖ,ET

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?