İstanbul ve Kırklareli'nde sel: 7 ölü

İstanbul ve Kırklareli'ndeki sellerde ölü sayısı 7'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sel mağdurlarına maddi yardım yapılacağını açıkladı. Aşırı yağışlar Yunanistan ve Bulgaristan'da da can kayıplarına yol açtı.

İstanbul ve Kırklareli'nde dün etkili olan aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de meydana gelen sel nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, en az 31 kişi yaralandı. Kırklareli'nde sel felaketinde kayıp olan 2 kişiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı. Burada ölü sayısı 5'e yükselirken, kayıp 1 kişiyi arama çalışması sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Küçükçekmece'de incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Yerlikaya, "Hemşerilerimizin zararlarının bir an önce giderilmesiyle de ilgili onların yanında olduğumuzun bilinmesini istiyorum. İlk etapta AFAD'tan İçişleri Bakanlığı olarak hem hane sakinlerine hem de iş yerlerine bir destek ödemesi, acil can suyu diyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da hanelere 10 bin liranın yanında 5 bin lira verecek" dedi.

Selden etkilenen işyerlerine de destek ödemesi yapılacağını açıklayan Yerlikaya, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız da hanelere 10 bin liranın yanında 5 bin lira verecek ama bu bununla kalmıyor. Zarar tespitlerimiz, valiliğimiz, ilçe kaymakamlığımız, defterdarlığımız tek tek yapıyor. Az önce girmiş olduğumuz iş yerinde de zarar tespitiyle ilgili komisyonun geldiğini biliyoruz. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bizim bir algoritmamız var, çalışma tarzımız var. Diğer sellerde olduğu gibi bunlarla ilgili süratli çalışmalarımızı bitirip nasıl bir destek ödemesi yapacağımızı sizler aracılığımızla hemşerilerimize duyuracağız" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Meteorolojinin bize vermiş olduğu rakamlara göre metrekareye 128 kilogramdan başlamak üzere daha aza inen rakamlarla yağış alındı" dedi.

İstanbul'un bazı semtlerinde etkili olan sellerde iki kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Cem Tekkesinoglu/AA/picture alliance

Arama çalışmalarına 700 görevli katılıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sel felaketinden etkilenen Kırklareli'ndeki son durumla ilgili de bilgi verdi. "Dün sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arasında iki saat içerisinde çok güçlü bir yağmur alındığını" söyleyen Bakan, "Bungalov evlerde kalan misafirler sele kapılıyor. Bu sabah bir kayba, aranan cesede ulaşıldı maalesef. Şu anda 3 kayıp var. Aramayla ilgili 700'ün üzerinde çalışan görevliler var. İnşallah onları da en kısa zamanda bulmak istiyoruz. Bir an önce yakınlarına teslim etmek istiyoruz" açıklaması yaptı.

İklim değişikliğine de dikkat çeken Yerlikaya, "Sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada artık iklim değişikliğinden kaynaklanan ani sistem geçişleri… Öyle yağmur tahminlerinde bulunuyor ki… 7 saat sonra sarı turuncu alarm, şu nispette metrekareye yağmur yağacağıyla ilgili duyurular geliyor. Bunlar artık o kadar sık yapılmaya başlandı ki lütfen bunu kanıksamayalım" diye konuştu.

Meteoroloji'den Batı Anadolu için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Balıkesir çevreleri ile Manisa'nın kuzeydoğusu, Bursa'nın güneyi ve Çanakkale'nin doğusunda, akşam saatlerinden itibarense Afyonkarahisar'ın kuzeyi ile Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürülüğü ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı temkinli olunması uyarısı yaptı.

Yunanistan'ın Valos kenti de aşırı yağış alan bölgeler arasında Fotoğraf: Antonis Nikolopouloss/Eurokinissi/picture alliance

Yunanistan ve Bulgaristan'da da can kayıpları var

Aşırı yağışlar Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan'da da etkili oluyor.

Yunanistan'da meydana gelen sellerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Liman kenti Volos'ta salı akşamı aşırı yağışların etkisiyle bir bakımevinin kullanılamaz duruma geldiği, burada ikamet eden 90 kişinin tahliye edildiği belirtildi. Yetkililer, aşırı yağışların bugün de süreceği uyarısında bulundu.

Sellerden etkilenen Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında da en az iki kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

dpa,DHA,DW/BÖ,TY

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