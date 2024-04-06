İstanbul ve Ankara'da IŞİD operasyonu

28 Ocak'ta İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Santa Maria Kilisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu tespit edilen 30 IŞİD şüphelisinin gözaltına alındığı açıklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonların Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya "İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen 'BOZDOĞAN-21' operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı" dedi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'nde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüphelinin İstanbul'da gözaltına alındığı belirtilirken "Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı" denildi.

28 Ocak'ta İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesi'ne ayin sırasında düzenlenen saldırıda Tuncer Murat Cihan yaşamını yitirmişti. Olaydan hemen sonra gözaltına alınan terör örgütü bağlantılı 60 şüpheliden 26'sının sınırdışı edildiği açıklanmış, diğer şüphelilerden 25'i tutuklanmış, dokuz şüpheli hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

DW, ANKA / EC, CÖ

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