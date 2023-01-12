İstanbul ve Ankara'da 13 özel okula soruşturma

Rekabet Kurumu, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği öne sürülen İstanbul'daki 5 özel Fransız lisesi ile Ankara merkezli 8 özel okul hakkında soruşturma başlattı.

Hakkında soruşturma başlatılan Fransız liselerinin Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi, Özel Saint Benoit Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Özel Sainte Pulcherie Fransız Lisesi olduğu belirtildi.

Kurum'dan yapılan açıklamada, Fransa menşeili söz konusu özel eğitim kurumlarının fiyat tespiti yapılarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmanın karara bağlandığı belirtildi.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin 10 Kasım 2022 tarihli toplantıda ele alındığına işaret eden Kurum, bulguları ciddi ve yeterli bulduğuna dikkat çekti.

Ankara'da 8 özel okula soruşturma

Aynı gerekçe ile Ankara'da da faaliyet gösteren 8 özel okul hakkında soruşturma açıldı.

Ankara'daki okulların da ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ, Çözüm Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti., ESS Eğitim Hizmetleri AŞ, Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti., Özel Arı Eğitim ve Öğretim San. Tic. AŞ, Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ, Yükselen Koleji Eğitim AŞ oldukları belirtildi.

Soruşturmanın gerekçesi ne?

Soruşturmaya dayanak olan 4'üncü maddede "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" ifadeleri yer alıyor.

DHA,ANKA/HS,EC