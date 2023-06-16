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İstanbul Valisi'nden Onur Yürüyüşü açıklaması

32 dakika önce

İstanbul Valisi Davut Gül, bu ay LBGTİ+ gruplarınca Onur Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan yürüyüşlere izin verilmeyeceğini açıkladı.

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İstanbul'da geçen yıl Valilik yasağına karşın Onur Yürüyüşü için Beyoğlu'nda toplanan katılımcılara polis müdahalede bulunmuştu.
İstanbul'da geçen yıl Valilik yasağına karşın Onur Yürüyüşü için Beyoğlu'nda toplanan katılımcılara polis müdahalede bulunmuştu. Fotoğraf: Kemal Aslan/AFP/Getty Images

İstanbul Valisi Davut Gül, LBGTİ+ gruplarınca yapılması planlanan Onur Yürüyüşlerine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Vali Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin ve devletimizin teminatı olan aile kurumumuzu tehdit eden hiç bir faaliyete izin verilmemiştir. İzinsiz gösteri yapan gruplara asla müsade edilmeyecektir" açıklamasında bulundu.

Bu yıl İstanbul'da iki ayrı Onur Yürüyüşü düzenlenmesi planlanıyor.

Son olarak 2017'de İstanbul LGBTİ+ Dayanışma Derneği tarafından organize edilen Trans Onur Haftası, altı yıl aranın ardından "Dönmeyiz, buradayız" temasıyla sokaklara dönmeye hazırlanıyordu. 12 Haziran'da başlayan Trans Onur Haftası'nın 18 Haziran'daki Trans Onur Yürüyüşü ile sonlanacağı duyurulmuştu.

İstanbul'da düzenlenmesi planlanan bir diğer Onur Yürüyüşü ise 21'inci İstanbul Onur Yürüyüşü. Bu yürüyüşün tarihi, 25 Haziran Pazar olarak açıklanmıştı.

İstanbul'da 2015 yılından beri İstiklal Caddesi'nde Onur Yürüyüşü'ne izin verilmiyor. 

DW/CÖ,EC

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