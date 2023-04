İstanbul Valiliği’nden İYİ Parti ile ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kurşunlanması olayıyla ilgili bir açıklama yaptı. Valilik Pazar gecesi yaptığı açıklamada, kriminal inceleme sonucunda İl Başkanlığı’na isabet eden kurşunun, gözaltına alınan şüphelinin ruhsatlı tabancasından çıktığının kesinleştiğini ifade etti.

Açıklamada, "İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan (M.E)’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır" denildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı'na Cuma sabaha karşı silahlı saldırı düzenlendi. Kurşun, parti binasının camına isabet etmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Olaydan sonra gözaltına alınan 39 yaşındaki inşaat bekçisi M.E., şüpheli olarak polise verdiği ifadede parti binasını hedef almadığını, "inşaata gelen hırsızları korkutmak için ruhsatlı silahımı çıkararak havaya doğru ateş" ettiğini söylemişti. Şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Erdoğan'dan açıklamalar

Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alarak, "Utanmadan sıkılmadan, İstanbul İl Teşkilatı'nın bizim yönlendirmemiz sebebiyle kurşunlandığı yalanını ifade ediyor. Utan utan. Tayyip Erdoğan'ın hayatında bu tür ahlaksızlık, adilik olmamıştır. Senin geçmişinde bu tür şeyler varsa bilemem. İçişleri Bakanlığı, bu olayın faillerini buldu, çıkardı. E ne olacak? Şimdi Erdoğan’dan özür dileyebiliyor musun? Dileyemez. Bu, bir cibilliyet, karakter meselesidir. 14 Mayıs'ta, özellikle hanım kardeşlerimden bu hanımefendiye ders vermenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na kurşun isabet etmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Mart'ta katıldığı bir televizyon yayınında kendisini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i hedef almasından sonra gerçekleşti. Erdoğan, "Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma" demişti.

Saldırı sonrası partinin il başkanlık binası önünde açıklamalarda bulunan Meral Akşener, Erdoğan’a yönelik sert ifadeler kullanmıştı. Akşener, "Meral Akşener'i korkutacak adam daha anasından doğmadı. Korkmuyorum Recep Bey" diye konuşmuştu.

DW / DÇÜ,AI

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?