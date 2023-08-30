İstanbul Valiliği'inden "alkol yasağı" açıklaması

İstanbul Valiliği, parklarda alkol kullanımının yasaklandığı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı. Valilik, "Yeni bir karar yok, hatırlatma genelgesi var" ifadesini kullandı.

İstanbul Valiliği, kentte park, piknik, mesire alanları, sahil bandı ve plaj gibi kamuya açık alanlarda alkol kullanımının yasaklandığı yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, alkol kullanım ve satışına ilişkin alınmış yeni bir karar bulunmadığı belirtilerek, "Bu hatırlatma genelgesini yayınlamamızda, ilçe ziyaretlerimizde muhtarlarımızdan, sosyal medya ve bireysel olarak vatandaşlarımızdan gelen, alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetler etkili olmuştur" ifadesine yer verildi.

İstanbul Valiliği'nin genelgesi, kanunla belirlenen alkol kullanım alanlarını kapsamıyor Fotoğraf: Bulent Kilic/AFP/Getty Images

İstanbul Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere şer verildi:

"Valiliğimizce alınan alkol kullanım ve satışına ilişkin yeni bir uygulama kararı bulunmamaktadır. Bununla birlikte; 17.08.2023 tarihinde yayımladığımız genelgeyle, 4250 sayılı kanunla belirlenen alkol satış ve kullanım alanlarına ilişkin uygulama yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gerekliliğini ilgili kurumlara (kaymakamlıklar ve belediyeler) hatırlatmış bulunmaktayız."

İstanbul Valiliği hatırlatma genelgesinin, ilçe ziyaretlerinde muhtarlar ve vatandaşlardan gelen, "alkol tüketimine bağlı olarak gelişen asayişi bozucu olaylara ilişkin şikayetlerin etkili olduğunu" belirtti.

Bugün bazı haber sitelerinde, İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla yayımlanan genelge ile "alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında" kalan halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında içki tüketiminin yasaklandığı duyurulmuştu.

DW Haber - 12.01.2023 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ANKA, DW / HT,ET

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