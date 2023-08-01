İstanbul'da 7 ayda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre İstanbul'da 1 Ocak'tan beri düzenlenen operasyonlarda 8,5 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1 Ocak-1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yaptığı operasyonların sonuçlarını açıkladı. Buna göre İstanbul genelinde yedi aylık süre içerisinde polis ekipleri 24 bin 539 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 8,5 ton uyuşturucu madde, 2,5 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 29 bin 596 şüpheliden 3 bin 251'i tutuklandı.

Ele geçirilen uyuşturucu madde ve çeşitleri ise şöyle: 5 ton 657 kilo metamfetamin, 1 ton 896 kilo esrar, 335 kilo sentetik kannabinoid (bonzai), 320 kilo eroin, 217 kilo kokain, 81 kilo Skunk, 24 kilo Afyon sakızı, 7 kilo sentetik kannabinoid hammaddesi, 3 kilo amfetamin, 2 kilo MDMA, 435 kilo kimyasal madde, 2 milyon 202 bin 251 adet ecstasy hap, 564 bin 42 adet captagon hap, 193 bin 378 adet sentetik ecza, 3 bin 250 kök Hint keneviri.

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık Gözlem Merkezi'nin (EMCDDA) geçen Haziran ayında yayımlanan uyuşturucu raporunda, Avrupa'da eroin sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çekilmiş ve 2021'de Avrupa Birliği'nin tamamında 9 ton 500 kilogram, Türkiye'de ise Türkiye'de ise 22 ton 20 kilogramla rekor miktarda eroin ele geçirildiği bildirilmişti.

ANKA / EC,ET

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