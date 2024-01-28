İstanbul saldırısı: Papa ve İtalya'dan başsağlığı mesajı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne bugün maskeli iki kişi tarafından düzenlenen saldırı sonrasında Papa'dan ve İtalya'dan başsağlığı mesajları geldi.

Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa Françesko, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Latin-Katolik Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne bu sabah iki maskeli kişinin ayin sırasında düzenlediği ve bir kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili açıklamada buludu.

Vatikan'da, Aziz Petrus Meydanı'nda Pazar günü düzenlenen öğle ayini sırasında konuşan Papa, saldırının mağdurlarıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, "Pazar ayini sırasında saldırı düzenlenen ve bir kişinin öldüğü, İstanbul'daki Santa Maria Kilisesi cemaatine cok yakınım" ifadesini kullandı.

İtalyan Dışişleri Bakanı'ndan kınama

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, sosyal paylaşım sitesi X'ten yayınladığı mesajda başsağlığı diledi ve Santa Maria Kilisesi'ne yönelik saldırıyı kınadığını vurguladı. Olayla ilgili gelişmeleri Ankara'daki İtalyan Büyükelçisi ve İstanbul'daki Başkonsolos'un yakından takip ettiğini de belirten Dışişleri Bakanı Tajani, Türk makamlarının sorumluları yakalacağından emin olduğunu ifade etti.

DW,KNA / ETO,ET

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