İstanbul merkezli casusluk operasyonunda 33 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli farklı illerde düzenlenen operasyonlarda İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla 33 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "İsrail İstihbarat Servisi'nin ülkemizde insani mülahazalarla ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik keşif, takip, darp, adam kaçırma vb. taktik bazda işler yapmayı amaçladığı bilgileri iletilmesi üzerine bahse konu uluslararası casusluk faaliyetleri içerisinde olabileceği değerlendirilen toplam 46 şahsa yönelik ilimiz İstanbul merkezli olmak üzere 8 ilde 57 adrese yönelik operasyon yapıldığı" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya platformu X'ten "Uluslararası casusluk faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Köstebek' operasyonunda 33 şüpheli şahıs yakalandı" paylaşımını yaptı. Yerlikaya, operasyonda yapılan aramalarda 143 bin 830 euro, 23 bin 680 dolar, muhtelif miktarda farkmı ülkelere ait nakit para, bir adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ve dijital materyale el konulduğunu da ifade etti.

İsrail'in Türkiye'de suikast düzenleyebileceği iddiası

İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet'in başında bulunan Ronen Bar, "Türkiye ve Katar dâhil dünyanın neresinde olursa olsun ele geçirene dek Hamas liderlerinin peşlerini bırakmayacaklarını" söylemişti.

Bar'ın bu açıklaması da İsrail'in Türkiye'de operasyon düzenleyebileceği yorumlarına neden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 6 Aralık'ta Katar dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve İsrail iç istihbarat servisinin Filistin dışında Katar ve Türkiye'deki Hamas liderlerine yönelik suikast düzenleyebileceği iddialarına ilişkin "Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar" demişti.

ANKA, DW / HT, HS

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