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Mine Tozlu Sineren, Peker'in iddialarını doğrulamıştı. Fotoğraf: REİS SEDAT PEKER/Youtube
PolitikaTürkiye

Mine Tozlu Sineren ifadeye çağrıldı

4 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker’in iddialarında adı geçen Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’in açıklamaları sonrasında soruşturma başlattı.

https://www.dw.com/tr/i%CC%87stanbul-cumhuriyet-ba%C5%9Fsavc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1-mine-tozlu-sinereni-ifadeye-%C3%A7a%C4%9F%C4%B1rd%C4%B1/a-62985074

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in rüşvet iddialarında adı geçen Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren'in açıklamaları sonrasında soruşturma başlattı. Başsavcılık, rüşvet iddialarını doğrulayan Sineren'i ifadeye çağırdı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir ulusal TV kanalında yer alan iddialara yönelik olarak SPK başkanlığı tarafından verilen ihbar dilekçesi üzerine maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmaya başlanılmış olup TV kanalında bilgi paylaşan M.T.S dahil olmak üzere tüm taraflarla ilgili araştırma yapılması için gerekli talimatlar verilmiştir."

Sedat Peker paylaşımlarında eski Sermayeye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu, TOBB üyesi Salih Orakçı ve Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren ile birlikte AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu hakkında rüşvet ve usulsüzlük iddialarını gündeme getirmişti.

Mine Tozlu Sineren, Halk Tv'ye yaptığı açıklamada, Peker'in dile getirdiği, kendisinden rüşvet istendiği yönündeki iddiaların doğru olduğunu söylemiş ve "Bunu sadece ben değil, Türkiye'de kaç tane borsa patronu varsa yaşıyor" demişti.

Bu açıklamanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Sineren’in sermaye artırımı için yaptığı başvuru ve rüşvet ödemeye zorlandığına yönelik iddiaları için suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.  

AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ise SPK eski Başkanı olan ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kendisine yönelik iddialarda bulunan Mine Tozlu Sineren hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu açıklamıştı.

DW / AU, HT,SÖ

 

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