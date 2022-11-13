Beyoğlu'ndaki patlamada altı kişi yaşamını yitirdi

İstanbul Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan patlamada altı kişinin yaşamını yitirdiğini, 53 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde öğleden sonra bir patlama meydana geldi. Caddede panik yaşanırken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı. Patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi alarak caddeye giriş-çıkışları kapattı.

Patlamanın ardından İstiklal Caddesi'ne çok sayıda polis ekibi ve itfaiye gönderildi Fotoğraf: Kemal Aslan/RUETERS

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstiklal Caddesi'ndeki patlamada altı kişinin vefat ettiğini, 53 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bu açıklama öncesinde İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ilk belirlemelere göre dört kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da patlamaya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Olay yerindeki ekiplerin yönlendirmesine katiyen uyunuz ve resmî açıklamalar dışındaki yanıltıcı paylaşımlara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verdi.

Kızılay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda acil kan ihtiyacı olmadığını duyurdu ve "İstanbul'da meydana gelen patlamanın ardından civardaki hastanelere kan sevkiyatı yapılmıştır. Şu an acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır" dedi.

Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatarak beş savcıyı görevlendirirken, Sulh Ceza Hakimliğince patlama ile ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı kararı verildi.

Fahrettin Altun'dan yayın yasağı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı yazılı açıklamada, patlamayla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yazısı ile yayın yasağı getirildiğini belirtti. Yayın yasağının amacını "toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlara mani olmaktır" şeklinde açıklayan Altun şöyle devam etti:

"Yaşanan olayla ilgili olarak devletimizin tüm kurum ve kuruluşları hızlı, titiz ve etkin bir şekilde soruşturma yürütmektedir. Bu süreçte medya kuruluşlarını sorumlu olmaya, sosyal medya kaynaklı dezenformatif içeriklere itibar etmemeye, ilgili kamu otoritelerinin açıklamalarını esas almaya davet ediyoruz."

İstiklal Caddesi patlamanın ardından yaya trafiğine kapatıldı Fotoğraf: Kemal Aslan/REUTERS

DHA, DW / HT,SSB