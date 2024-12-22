İstanbul Baro Başkanı hakkında terör soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" iddiasıyla resen soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "21/12/2024 tarihinde İstanbul Barosu tarafından resmi Twitter hesabından da duyurulan açıklamayla, PKK terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'i övücü nitelikteki sözler ile ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ve Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yaymak suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

İstanbul Barosu, Suriye'nin kuzeyinde hayatnı kaybeden gazeteciler hakkında yaptığı açıklamada, "Basına yansıyan bilgilere göre, gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, Suriye'de taşanan gelişmeleri takip ederken uğradıkları saldırı sonucu yaşamını yitirmişlerdir. Basın mensuplarının çatışma bölgelerinde hedef alınması, Uluslararası İnsancıl Hukukun ve Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali niteliğindedir" ifadelerine yer vermişti.

DHA,ANKA / AI,ET

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