İsrailli rehine: Önce dövdüler sonra iyi davrandılar

Hamas'ın serbest bıraktığı rehinelerden 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz kaçırıldığı sırada militanların canını çok yaktığını ancak sonra her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlattı.

Hamas tarafındanpazartesi akşamı serbest bırakılan rehinelerden 85 yaşındaki Yocheved Lifshitz yaşadıklarını anlattı; önce darp edildiğini daha sonra ise iyi davranıldığını söyledi.

İki haftadan uzun süre esir kalan İsrailli kadın, "Çocuklar beni yolda dövdüler, kaburgalarımı kırmadılar ama canımı çok acıttılar" dedi.

Tel Aviv'de tedavi gördüğü hastanede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lifshitz, esir tutuldukları sırada her iki üç günde bir sağlık durumlarını kontrol etmek ve ilaç vermek için bir doktorun kendilerini ziyaret ettiğini aktardı.

Lifshitz bir gazetecinin "Serbest bırakılırken neden Hamas militanının elini sıktınız?" sorusuna ise "Bize nazik davrandılar, tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar" yanıtını verdi. Kendisini esir tutanları "çok dost canlısı" ve "çok nazik" olarak tanımlayan Lifshitz, Hamas militanlarının rehinler için önceden iyi hazırlık yaptığını anlattı.

Lifshitz, "Bu işe hazır görünüyorlardı, uzun süredir hazırlık yapmışlar. Bir erkeğin ve kadının ihtiyacı olabilecek her şey vardı, şampuan dahil. Onlarla aynı yemeği yedik; pide, krem peynir, eritilmiş peynir, salatalık. Bütün gün için yemek buydu" diye konuştu.

Lifshitz, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısında Gazze Şeridi yakınında yer alan Nir Oz isimli yerleşimden kaçırılmıştı. Birlikte rehin alındığı eşi ise hâlâ Hamas'ın elinde. Lifshitz'le beraber, aynı yerleşimden kaçırılan 79 yaşındaki Nurit Cooper da pazartesi serbest bırakılmıştı. Onlardan 3 gün önce de 200'den fazla rehine arasında bulunan bir Amerikalı kadın ile kızı İsrailli yetkililere teslim edilmişti.

AFP / GY, EC