İsrailli iş adamına ait yük gemisine İHA ile saldırı

İsrailli bir milyarder iş adamına ait konteyner gemisine Hint Okyanusu'nda insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savunma yetkilileri İHA'nın İran menşeli olduğunu ve saldırının İran Devrim Muhafızları'nca düzenlenmiş olabileceğini ileri sürdü.

ABD haber ajansı Associated Press (AP) haber ajansına konuşan savunma yetkilisi, Malta bandıralı CMA CGM Symi gemisinin uluslararası sularda İran yapımı HESA Şahid-136 tipi drone ile saldırıya uğradığının tahmin edildiğini söyledi. Üçgen biçimli gezici mühimmatın patlayarak gemide zarara yol açtığı ancak mürettebattan yaralanan olmadığı kaydedildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bir ABD savunma yetkilisi de "Hint Okyanusu'nda sivil bir motorlu gemiye İran Devrim Muhafızları'na ait olduğundan şühpelenilen Şahid-136 İHA'sının çarptığına dair haberlerin bilgisine sahibiz" diyerek gemide "küçük zararlar" oluştuğunu ve "yaralanan olmadığını" belirtti.

Merkezi Marsilya'da bulunan Fransız konteyner ve yük taşımacılığı şirketi CMA CGM konuyla ilgili açıklama yapmadı. Symi'nin merkezi Singapur'da bulunan, İsrailli milyarder iş adamı Idan Ofer'in kontrolündeki Eastern Pacific Shipping'e ait olduğu belirtiliyor.

Geminin Salı günü Dubai'nin Cebel Ali Limanı'nı terk ettiği ve yerini gösteren otomatik tanımlama sistemini kapattığı öğrenildi. Symi gemisi daha önce de Kızıldeniz'de İran destekli Husilere ev sahipliği yapan Yemen açıklarından geçerken otomatik tanımlama sistemini kapatmıştı.

AP, AFP / EC,ET

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