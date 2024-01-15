İsrailli futbolcu Jehezkel ülkesine döndü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün Trabzonspor ile oynadıkları maçta attığı golün ardından bileğindeki yazıyı kameralara göstermesi nedeniyle hakkında soruşturma açılan ve gözaltına alınan Bitexen Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı ve ülkesine gitmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldı. Jehezkel'in bilekliğindeki yazıda "100 gün, 7 Ekim" ibaresi ve Davut Yıldızı yer alıyordu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 yaşındaki İsrailli futbolcunun Türkiye'yi terk ettiğini, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımla duyurdu. Yerlikaya, mesajında, "Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı da Antalya forması giyen Jehezkel'in dün Trabzonspor ile oynanan maç sonrası yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakıldığını bildirdi. Ajans muhabirinin konuştuğu Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, futbolcunun ülkesine dönmek üzere özel uçakla Antalya'dan ayrıldığını söyledi.

Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, özel uçakla Türkiye'den ayrıldı. Fotoğraf: Depo Photos/IMAGO

Ne olmuştu?

Sagiv Jehezkel hakkında dün maçtan sonra yaptığı hareket nedeniyle Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştı. Futbolcunun kameralara gösterdiği bileklikteki yazıda İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonlarının başladığı tarih olan 7 Ekim 2023 gününe dikkat çekmesi ve Davut yıldızının bulunması, büyük tepki çekmişti. İsrailli futbolcu, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, savcılıktaki sorgusundan sonra salıverilmişti.

İfadesinde ne dedi?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sagiv Jehezkel'i gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen Jehezkel, tercüman aracılığıyla ifade verdi. Jehezkel'in ifadesinde, "Ben kimseyi kışkırtmak veya provoke etmek için bir hareket yapmadım. Savaş yanlısı bir insan değilim. Ve sonuçta İsrail askerleri de var Gazze'de esir düşmüş durumda. Ben bu 100 günlük sürecin artık son bulması gerektiğine inanan biriyim. Savaşın bitmesini istiyorum. O yüzden buradaki işareti gösterdim. Politikayla işi olmayan birisiyim. Geldiğimden beri bugüne kadar politikayla alakalı hiçbir şey yapmadım. Geldiğim günden beri de hiçbir zaman kimseye bir saygısızlık yapmadım. Dikkat çekmek istediğim nokta savaşın son bulmasıydı" dediği öğrenildi.

DW,dha/TY,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?