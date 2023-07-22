İsrailli Eski Büyükelçi'den Almanya'ya AfD uyarısı

İsrail'in Eski Berlin Büyükelçisi Şimon Stein, Almanya'da İslam ve göç karşıtı, sağ popülist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin oy oranının anketlerde yüksek olması nedeniyle, Almanya sivil toplumuna yönelik hayal kırıklığını dile getirdi.

Stein, Alman redaksiyon Ağı'na (RND) yaptığı açıklamada, "Bir gözlemci olarak Almanya'da sivil toplumun konfor alanından pek çıkmadığını görüyorum. Demokratik sivil toplumun daha uyanık olup, geçmişte yaşananların ışığında mevcut gelişmelere tolere edilmeyeceğini söylemesini beklerdim" ifadelerini kullandı.

Şimon Stein Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un iki yıl sonra gerçekleştirilecek federal seçimlerde, AfD'nin 2021'de aldığı yüzde 10'luk oy oranından daha iyi bir sonuç elde edemeyeceği yönündeki açıklamaları hakkında yorum yapmak istemediğini belirten eski büyükelçi, "İnsanların yüzde 10'luk bir oy oranından memnun olmaları beni şaşırtıyor. Yüzde 10, olması gerekenden 10 puan daha fazla!" dedi.

Özellikle Almanya'nın doğu eyaletlerinde, AfD'ye yönelik artan destek göz önüne alındığında, sakinleştirici açıklamalardan çok şimdiden önlemler alınması gerektiğini belirten Şimon Stein, bazılarının demokrasiyi ekonomik refaha sıkı sıkıya bağlı bir "iyi hava sistemi" olarak gördüğünü savunarak, "Bu sebepten Almanya'nın büyük sınavı, demokrasinin ekonomik refah çöktüğünde, kötü hava koşullarında da hayatta kalacak kadar sağlam olup olmadığını görmek olacak" ifadelerini kullandı.

AfD'nin anketlerde yükselişi devam ediyor

Bild gazetesi için kamuoyu araştırma şirketi Insa tarafından gerçekleştirilen güncel anketin sonuçlarına göre AfD, ülke çapında yüzde 22 oranında oy oranına sahip. Bu oranla, ana muhalefetteki CDU/CSU'dan oluşan, muhafazakar Birlik Partileri'nin sadece dört puan arkasında yer alan AfD'nin, hükümeti oluşturan üç koalisyon partisinin her birinden daha fazla oya ulaştığı görülüyor.

Ankete göre, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) oy oranı yüzde 18, Yeşiller'in yüzde 14, koalisyonun küçük ortağı liberal parti FDP'nin (Hür Demokratlar) oy oranı ise yüzde 7 seviyesinde görülüyor.

Alman haber ajansı dpa'nın yayınladığı, kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov tarafından gerçekleştirilen anketlerin sonuçlarına göre de, Alman vatandaşlarının yüzde 57'si AfD'nin aşırı sağda konumlandığınıdüşünüyor.

Başbakan Scholz, AfD'nin anketlerde görülen yükselişinin uzun sürmeyeceğini öne sürmüş ve "Önümüzdeki federal seçimlerde AfD'nin geçmiş seçimlerden daha iyi bir sonuç almayacağından oldukça eminim" demişti. 2021 genel seçimlerinde AfD yüzde 10,3 oranında oy almıştı.

AFP,dpa / AI,ET

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