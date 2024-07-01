İsrailli bakandan sert Filistin çıkışı

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich Filistin'i devlet olarak tanıyan her ülke için, işgal altındaki Filistin topraklarında yeni bir yerleşim yeri kuracaklarını dile getirdi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, aşırı sağcı bakan Pazartesi günü "Dini Siyonizm" partisi tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta İsrail yasalarına göre yasa dışı olan beş yerleşimde ileri karakola izin verilmesinin, çeşitli ülkeler tarafından alınan tek taraflı tedbirlere yönelik bir tepki olduğunu söyledi.

Filistin devletini "hayali bir fikir" olarak nitelendiren Bakan, bunun İsrail'in varoluşuna tehdit oluşturacağını öne sürdü. Smotrich, planının bu tür bir devleti engellemek olduğunu belirterek İsrail yönetiminin Filistin'e yönelik yaptırımlarına atıfta bulundu. Bunların arasında ekonomik yaptırımlar ve seyahat kısıtlamaları bulunuyor.

Gazze'de askeri hükümet talebi

Haber portalı Aretz Sheva'in aktardığına göre, Bakan Smotrich Hamas'ın Gazze Şeridi'ne yeniden hakim olmasının engellenmesi için, burada bir İsrail askeri hükümeti kurulması talebinde bulundu. Smotrich ayrıca, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı önleyici bir savaş yürütmesi ve güney Lübnan'da bir güvenlik şeridi oluşturması gerektiğini de kaydetti.

Uluslararası toplumun çoğunluğu işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimlerini yasa dışı olarak kabul ediyor. Uluslararası toplum İsrail tarafından son olarak alınan, yerleşim yerlerindeki ileri karakollarının yasallaştırılması kararını sert bir şekilde eleştirdi.

Almanya sert tepki gösterdi

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "sözde yasallaştırmanın" Filistin'in yakın zamanda çeşitli devletler tarafından tanınmasına bir tepki olmasının, "özellikle rahatsız edici ve alaycı" olarak değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada İsrail'in yerleşim politikasının uluslararası hukukun ciddi bir ihlalini teşkil etmekte olduğu ve iki devletli bir çözüme ulaşma çabalarını baltalamakta olduğu da ifade edildi.

İsrail ordusundan tahliye çağrısı

Öte yandan Gazze Şeridi'nde çatışmalar yoğunlaşırken, İsrail ordusu Pazartesi günü Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah bölgeleri için yeni bir tahliye emri yayınladı. Ajansların görgü tanıklarına dayandırdığı haberlerde çok sayıda kişinin bölgeden kaçtığı bildirildi.

İsrail'in tahliye çağrısı, İsrail ordusunun Han Yunus bölgesinden İsrail'e 20 roket atıldığını açıklamasının ardından geldi. Saldırıyı Filistinli militan grup İslami Cihad'ın silahlı kanadı üstlendi. İsrail Pazartesi günü Refah'ta hava saldırıları düzenlemişti.

Başbakan Benjamin Netanyahu ise yaptığı açıklamada, Hamas'ın askeri kapasitesini ortadan kaldırma hedefine yaklaştıklarını dile getirdi.

KNA,AFP,Reuters / SSB,ET