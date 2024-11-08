İsrailli askerlere Hollanda'ya seyahat yasağı

Amsterdam'da İsrailli futbol taraftarları ile Filistin yanlısı gruplar arasında yaşanan şiddet olayları sonrası İsrail ordu personelinin Hollanda'ya seyahat etmeleri yasaklandı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Durum değerlendirmesi neticesinde ordu bünyesinde hizmet veren tüm personelin Hollanda'ya seyahat etmesi ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" denildi.

Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanan Ajax - Maccabi Tel Aviv karşılaşması sonrası İsrailli taraftarlar ile Filistin yanlısı göstericiler arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema İsrailli taraftarın "antisemitik saldırıya uğradığını" söylerken polis gözaltında 10 kişinin bulunduğunu açıkladı. Yaşananlardan "utanç duyduğunu" ifade eden Halsema, kentte güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığını ve protestoların geçici olarak yasaklandığını belirtti.

UEFA da "şiddet eylemlerini" kınadığını bildirdi.

Polis Amsterdam sokaklarında geniş güvenlik önlemleri aldı Fotoğraf: Vln Niews/ANP/AFP/Getty Images

Karşılaşma öncesi ve sonrasında Filistin yanlısı göstericiler protesto eylemi düzenlemek istemiş, Maccabi taraftarlarıyla yaşanan sözlü atışmalar kısa sürede şehrin çeşitli bölgelerine yayılan şiddet olaylarına dönüşmüştü.

Bu arada Fransa ve İsrail arasında gelecek hafta Paris'te yapılması planlanan Uluslar Ligi futbol maçının ertelenmeyeceği veya karşılaşma yerinin değiştirilmeyeceği bildirildi. Fransa İçişleri Bakanı Bruno Retailleau, "Bazıları karşılaşmanın yerinin değiştirilmesini önerdi. Bunu kabul etmeyeceğim, Fransa geri adım atmayacak" dedi. Retailleau polisten gerekli tedbirleri almasını istedi.

dpa,AFP / MUK,EC

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