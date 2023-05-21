Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya gitmesine Türkiye'den tepki

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in bugün Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya gitmesine Türkiye ve Arap Dünyası'ndan sert tepkiler geldi.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, Müslümanlar için kutsal kabul edilen Mescid-i Aksa'ya İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde gitmesinin ardından, "Burada ev sahibi biziz. Hamas'ın tehditlerinin hiçbir faydası olmayacak. Kudüs'ün ve tüm İsrail toprağının sahibi biziz" açıklamalarında bulunmuştu.

Ankara bu olaya ilk tepkisini Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile verdi. Bakanlığın Twitter hesabından yayınlanan mesajda, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın 21 Mayıs tarihinde İsrail güvenlik güçlerinin refakatinde Harem-i Şerif’e düzenlediği uluslararası hukuku açıkça ihlal eden baskını şiddetle kınıyoruz. İsrail hükümet üyelerinin Harem-i Şerif’in tarihi statüsüne bu şekilde meydan okuması, kışkırtıcı ve faşizan eylemlerde bulunması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da mesajında, "İsrail makamlarını Harem-i Şerif’in hukuki statüsüne saygılı olmaya, bu eylemleri bir an evvel sonlandırmaya davet ediyoruz" dedi:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanının güvenlik güçleri eşliğinde Harem-i Şerif’e yaptığı saygısızlığı lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

Filistin Özerk Yönetim Başkanı Mahmud Abbas'ın sözcüsü de, Wafa haber ajansına yaptığı değerlendirmede, Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya gitmesi üzerine, "Bu kutsal bölgeye düzenlenen küstah saldırının ciddi sonuçları olacaktır" ifadelerini kullandı.

Müslümanların Harem-i Şerif dediği bölgeyi, Yahudiler Tapınak Tepesi olarak adlandırıyor. Harem-i Şerif Mekke ve Medine'nin ardından İslam dininde kutsal kabul edilen üçüncü ibadet yeri. Bakan Ben-Gvir, Yahudilerin bu alana daha çok erişimleri olması gerektiğini savunurken, Filistinliler bunun İsrail'in kontrolünü artırmasından endişe ediyor.

dpa,DW / AI,ET

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