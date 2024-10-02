İsrail'in saldırılarında en az 73 Filistinli öldü

Lübnan'a kara harekâtı başlatan İsrail diğer taraftan Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

İsrail tankları Han Yunus şehrinde yeniden ilerleyişe geçerken gece boyu Gazze Şeridi'ndeki saldırılarda 73 Filistinli öldü. Hedef alınan yerler arasında savaşta evlerini kaybedenlerin sığındığı bir okul binası ve yetimhane de vardı.

Filistin'in Sesi radyosuna göre İsrail tankları daha önce Han Yunus'ta kısmen çekildiği bölgelere doğru harekete başladı. Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı sabaha karşı düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 51'e yükseldiğini, 82 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi kayıtlarına göre, ölenlerden en az yedisi kadın, 12'si çocuktu. Kurbanların en küçüğünün 22 aylık olduğu belirtildi. Hastane müdürlerinden Dr. Salih el Hams ölü ve yaralıların sabaha karşı 03:00 sıralarında tesise getirilmeye başladığını, yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu belirtti.

Bölgedeki sağlık görevlileri ayrıca kuzeydeki Gazze şehrinde bir okulun bombalanması sonucu 17, yerinden edilmiş insanların sığındığı bir yetimhanede ise beş kişinin öldüğünü bildirdi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınıyla başlayan savaşta Gazze'de 41 binden fazla Filistinli öldü. İsrail ordusu savaşta 17 bin Hamas militanının öldürüldüğünü savunuyor.

Reuters,AP / MUK,EC

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