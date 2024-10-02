İsrail'in İran'ın füze saldırısına yanıtı ne olacak?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden, İran'ın İsrail'e yaklaşık 200 füzeyle düzenlediği saldırısonrasında bir basın açıklaması yaptı. ABD'nin İran karşısında İsrail'e "tam destek" verdiğini söyleyen Biden, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Tahran'a verilecek yanıt konusunda müzakere halinde olduklarını söyledi. Gazetecilerin İran'a verilecek karşılığın ne olacağı sorusuna Biden "Bu konu şu anda aktif olarak tartışılıyor" yanıtını vermekle yetindi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu dün gece geç saatlerde gerçekleşen saldırı sonrasında "İran bu gece büyük bir hata yaptı ve bunun bedelini ödeyecek" açıklamasını yapmıştı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari de "Bu saldırının sonuçları olacak" demiş ve "Planlarımız var ve yerine ve zamanına karar verdiğimiz an harekete geçeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Fotoğraf: Icana News Agency/Zumapress/picture alliance

Amerikan haber portalı Axios ise İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşı İran'daki petrol üretim tesislerini hedef alan "önemli bir misillemede" bulunacağını yazdı. Haber portalına konuşan İsrailli yetkililer tüm seçeneklerin masada olduğunu ve "İran'ın nükleer tesislerinin" de hedef alınabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise yarı resmi haber ajansı Tesnim'e yaptığı açıklamada ABD'ye karışmama çağrısında bulundu. Erakçi "İsrail rejimi daha fazla misillemeye davetiye çıkarmadığı müddetçe eylemimiz sona ermiştir. O senaryo gerçekleştiği takdirde yanıtımız daha güçlü ve kuvvetli olacaktır" dedi.

İran İslami Devrim Muhafızları Komutanı Muhammed Bakıri de İsrail'in misilleme olarak İran topraklarını vurması halinde buna "daha yoğun" bir karşılık vereceklerini ve İsrail'deki "tüm altyapıyı" hedef alacaklarını ifade etti.

Tel Aviv'de İran'ın füze saldırısı sırasında otoban kenarına sığınan İsrailliler Fotoğraf: Tomer Appelbaum/REUTERS

200 füzeyle askeri hedeflere saldırı

İran medyasında yer alan haberlere göre dün gece aralarında hipersonik silahların da olduğu yaklaşık 200 füzeyle düzenlenen saldırı Tel Aviv ve başka yerlerdeki "üç askeri üssü" hedef aldı. Axios'un haberinde birçok füzenin İsrail ve ABD savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü ifade edildi. Düşürülemeyen füzelerin ise İsrail'in güneyindeki bir askeri hava üssünün, Mossad karargahının ve Tel Aviv'in kuzeyindeki bir askeri istihbarat tesisinin yakınlarında açık alanlara isabet ettiği kaydedildi. Haber portalına konuşan bir İsrail savunma yetkilisi, Mossad karargahını hedef alan onlarca füzenin düşürüldüğünü ve bunlardan hiçbirinin tesise isabet etmediğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ise sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyla ilgili olarak "Bu akşam erken saatlerde, Gazze ve Lübnan'da sadece soykırımdan sorumlu askeri ve güvenlik bölgelerini hedef alarak Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 51. Maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkımızı kullandık" dedi. Erakçi açıklamasında "İsrail rejimi daha fazla misilleme yapmaya karar vermediği sürece Tahran'ın eyleminin sona erdiğini" belirtti.

İran İslami Devrim Muhafızları ise daha önce saldırının geçen hafta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın daha önce de Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesine bir yanıt olduğunu açıkladı.

İsrail sağlık makamları saldırı sonrasında iki kişinin şarapnel parçasıyla hafif yaralandığını açıkladı. İşgal altındaki Batı Şeria'daki Eriha'da bir Filistinlinin düşen füze parçasının kendisine isabet etmesi sonucunda öldüğü duyuruldu.

DW, AFP / EC, BK

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