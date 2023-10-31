Cibaliye mülteci kampı vuruldu

Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in bir mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre en az 50 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, bombalanan Cibaliye'deki kampta 150 kişinin de yaralandığını kaydetti. Saldırıda en az 20 binanın yıkıldığı, onlarca kişinin enkazın altında kaldığı belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP'ye ait görüntülerde en az 47 kişinin cesedinin enkazdan çıkartıldığı görüldü. Kapasitesinin çok üzerinde insanın barındığı kampta kalan bir mülteci, patlamaların kampın tamamını deprem şiddetiyle sarstığını söyledi.

İsrail ordusu: Bölgede teröristler eğitiliyordu

İsrail ordusu X hesabından (önceki adı Twitter) Cibaliye kampına operasyonlar yapıldığını doğruladı. Açıklamada, "bölgede teröristlerin eğitildiği ve buradan terör eylemlerinin yönlendirildiği" kaydedildi. Yapılan açıklamada, "operasyon esnasında yaklaşık 50 terörist etkisiz hale getirildi, tüneller ve silahlar imha edildi" denildi.

Guterres: Sivillerin korunması esasına saygı gösterilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hamas ve İsrail arasındaki çatışmaların arasında kalan sivillerin korunması için çağrıda bulunarak tarafları "ölçülü ve ihtiyatlı" olmaya çağırdı. Sivillerin korunmasının önemini vurgulayan Guterres, bu esasa iki tarafın da saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

BM Genel Sekreteri, "Uluslararası insancıl hukuk, görmezden gelinemeyecek net kurallar ortaya koyuyor. Bu, bir alakart menü değil ve seçmece bir biçimde uygulanamaz" ifadelerini kullandı.

Guterres, uluslararası insancıl hukukun "seçmece biçimde uygulanamayacağını" vurguladı. Fotoğraf: Mary Altaffer/AP/picture alliance

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği terör eylemlerini şiddetle kınadığının bir kez daha altını çizen Gutaress, "Sivillerin öldürülmesi, yaralanması ve kaçırılmasının hiçbir bir meşruiyeti olamaz. Hamas tarafından tutsak olarak tutulan rehinelerin derhal ve koşulsuz salıverilmesi çağrısında bulunuyorum" diye konuştu. BM Genel Sekreteri Gazze’de sivillerin öldürülmesini de kınadığını belirterek, "Öldürülenlerin üçte ikisinin kadın ve çocuklar olduğu yönündeki haberlerden dehşete düştüğünü" söyledi. Guterres, gerilimin Gazze'yi de aşmasından duyduğu endişeyi de dile getirdi.

AFP,Reuters/SÖ,TY

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