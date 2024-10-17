İsrail'in Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürdüğü iddia edildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde düzenledikleri saldırılardan birinde "üç teröristin" öldürüldüğünü ve bunlardan birinin Yahya Sinvar olabileceğini açıkladı. İsrail medyasında ise Sinvar'ın öldürüldüğü iddia edildi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde düzenledikleri bir saldırıda Hamas lideri Yahya Sinvar'ı öldürmüş olma ihtimallerinin bulunduğunu açıkladı.

Perşembe günü İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonlarda "üç teröristin etkisiz hâle getirildiği" belirtildi. Açıklamada, üç kişinin kimliklerinin şu ana kadar tespit edilemediği, sözü edilen kişilerden birinin Sinvar olup olmadığı hakkında inceleme yürütüldüğü kaydedildi.

Öte yandan İsrail medyasında, Sinvar'ın öldürüldüğü iddia edildi. Basın kuruluşları Kan ve N12, İsrail ordusundan edindikleri bilgilere dayandırdıkları haberlerinde, Sinvar'ın öldürüldüğünü yazdı.

Hamas'tan ise henüz iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği terör saldırısının mimarı olduğu tahmin edilen Sinvar, saldırıdan bu yana kamuoyu önüne çıkmadı. Sinvar'ın, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın yerin altında inşa ettiği tünel sistemi içerisinde, bölgeye kaçırılan İsrailli rehineler ile birlikte saklandığı tahmin ediliyor.

İsrail ordusunun açıklamasında, Hamas'ın Gazze Şeridi'ne kaçırdığı İsrailli rehinelerin saldırının düzenlendiği binada olduğuna ilişkin bir bilgiye sahip olunmadığı kaydedildi.

ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde yer alan Hamas, 10 gün önce birinci yıl dönümü olan saldırıda çoğu sivil olan bin 205 kişiyi öldürmüş, 251 kişiyi de rehin almıştı. İsrail, söz konusu rehinelerin 97'sinin hâlâ hayatta olduğunu ve Gazze Şeridi'nde tutulduğunu tahmin ediyor. Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre ise İsrail'in misillemesi üzerine başlayan savaşta, şu ana kadar en az 42 bin 400 kişi öldürüldü.

AFP / BÜ, JD

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