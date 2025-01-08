İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2'si bebek 14 kişi öldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 2'si bebek en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze Sivil Savunma Ajansı, Gazze kentinde bir aileye ait evin isabet aldığını ve beş kişinin öldüğünü, yine Gazze kentinde başka bir aileye ait binada da biri üç aylık bebek beş kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Deyr el Balah kentinde vurulan yine bir aileye ait binada biri kadın üç kişinin yaşamını yitirdiği, El Bureyc mülteci kampında da dört aylık bir bebeğin öldüğü kaydedildi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail topraklarına düzenlediği saldırılarda bin 208 kişi ölmüş, 251 kişi rehin alınmıştı. İsrail ordusu verilerine göre rehinelerden 34'ü öldü. 7 Ekim sonrasında İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda ise son verilere göre çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 45 bin 936 kişi yaşamını yitirdi.

Kızılay'dan soğuk hava uyarısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne bombardımanları sürerken bölgeye yardım sevkiyatında yaşanan zorluklar kış koşullarında daha da acil bir durum aldı.

Uluslararası Kızılay Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC), bölgede etkili olan soğuk hava koşulları ve açlığa işaret ederek ihtiyaç duyulan yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılabilmesi için engelsiz ve güvenli bir erişimin acilen sağlanmasını talep etti.

IFRC'nin Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle çok sayıda geçici barınağın sular altında kaldığı, binlerce kişinin kaldığı çadırlarda su seviyesinin 30 santimetreye kadar yükseldiği kaydedildi.

Yeni doğmuş sekiz bebek soğuktan öldü

Birleşmiş Milletler verilerine göre çadırlarda soğuk hava koşulları nedeniyle şimdiye kadar yeni doğmuş sekiz bebek hayatını kaybetti. IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, bebek ölümlerinin bölgede yaşanan insanî krizin boyutlarını gözler önüne serdiğini belirterek "Güvenli erişim olmazsa çocuklar donacak, aileler açlıktan ölecek. Güvenli erişim olmazsa insanî yardım çalışanları hayat kurtaramayacak" dedi.

BM verilerine göre Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 330'dan fazla insanî yardım çalışanı hayatını kaybetti.

AFP,AP/BK,TY

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