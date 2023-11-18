İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında onlarca can kaybı

İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerine gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 32 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi. İsrail ordusunun girdiği Şifa Hastanesi'nden ise yüzlerce kişi tahliye edildi.

İsrail'in Gazze'nin güneyindeki yerleşim bölgelerinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında bugün en az 32 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.

Filistinli sağlık yetkililileri, Han Yunus'taki çok katlı bir binada 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını belirtti. Yetkililer, birkaç kilometre uzaklıkta bombalanan bir evde de altı Filistinlinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Gazze'deki sağlık yetkilileri 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinli sayısının 12 bini aştığını ifade ediyor. Bu kişilerin 5 bininin çocuk olduğu belirtiliyor.

İsrail, Batı Şeria'da Balata'yı vurdu

İsrail ordusu Batı Şeria'da ise Nablus kentindeki Balata mülteci kampını vurdu. İsrail'in bu kampa düzenlediği hava saldırısında, Batı Şeria'daki Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'ın partisi El Fetih'in silahlı kanadına mensup beş kişi öldü.

İsrail ordusu, Balata'daki "teröristlerin" hedef alındığını belirttiği bu saldırıyla "İsrailli sivillere yönelik terör saldırılarının engellendiğini" bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yönetilen Balata mülteci kampında yaklaşık 24 bin kişi kalıyor.

BM verilerine göre, Batı Şeria'da 7 Ekim'den beri 51'i çocuk, en az 186 Filistinli İsrail güçlerince öldürüldü. Sekiz kişiyse İsrailli yerleşimciler tarafından öldürüldü. Filistinlilerce öldürülen İsrailli sayısı ise dört olarak kayıtlara geçti.

Şifa Hastanesi'nde tahliye

AFP haber ajansı, İsrail ordusunun Gazze'de geçtiğimiz günlerde düzenlediği baskınla girdiği Şifa Hastanesi'nden bugün yüzlerce kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

El Şifa Hastanesi'ndeki İsrailli askerler Fotoğraf: AFP

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 120 yaralının yanı sıra prematüre bebeklerin de hâlen hastanede olduğunu belirtti. Yetkililer, geride kalanların bakımı için sadece birkaç sağlık çalışanının hastanede bırakıldığını ifade etti.

Hastanenin yöneticisi, tahliye işleminin, binanın boşaltılmasını isteyen İsrail ordusunun talimatı üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu açıklamayı yalanlayan İsrail ordusu ise tahliye talebinin hastane yöneticisinden geldiğini belirtti.

İsrail, Gazze'deki en büyük hastane olan Şifa'nın altında Hamas tarafından kullanılan bir askeri karargâh olduğunu savunuyor.

DW,rtr,AFP/CÖ,HT

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