İsrail'in Gazze'de vurduğu okulda çok sayıda ölü

Gazze'de Hamas kontrolündeki hükümet, bölgede yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlenen hava saldırısında 100'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hamas'ın medya bürosu, saldırının Ed Derac Mahallesi'nde bulunan okuldakilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştiğini belirtti.

En az 100 kişinin hayatının kaybettiği duyurulan açıklamada, sağlık görevlilerinin henüz tüm cesetlere ulaşamadığı ifade edildi.

Saldırının ardından basın toplantısı düzenleyen Filistin Sivil Savunma oluşumunun sözcüsü Mahmud Bassal, "Şu ana kadar 11'i çocuk, altısı kadın, 93 şehidimiz var" dedi. Bassal, okulun bulunduğu yerleşkede yaklaşık 6 bin kişinin kaldığını söyledi.

Bassal, AFP'ye yaptığı açıklamada ise "Üç İsrail roketi, yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulu vurdu" dedi.

Fotoğraf: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

İsrail: 20 Hamas ve İslami Cihad militanı vardı

İsrail ordusu, söz konusu okulda Hamas'ın bir komuta merkezi bulunduğunu iddia etti.

Ordu sözcülerinden Yarbay Nadav Şoşani, X hesabından yaptığı paylaşımda, okulda 20 civarında Hamas ve İslami Cihad militanı olduğunu söyledi.

Şoşani, can kaybı konusunda Hamas'ın medya bürosu tarafından verilen sayının da "İsrail ordusunun elindeki bilgi, kullanılan hassas mühimmat ve saldırının isabetiyle uyuşmadığını" belirtti.

Fotoğraf: Omar Al-Qattaa/AFP/Getty Images

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından başlayan savaşta Gazze'deki 2,4 milyon Filistinlinin büyük bölümü yerinden edildi. Bu kişilerin çoğu okul binalarına sığındı.

Birleşmiş Milletler'e göre 6 Temmuz itibarıyla Gazze'deki 564 okuldan 477'si savaşta doğrudan vuruldu ya da hasar gördü.

AFP, bugünkü saldırıyla birlikte Gazze'de 6 Temmuz'dan sonra vurulan okul sayısının 14'e yükseldiğini bildirdi. Ajans, Gazze'deki yetkililerin verdiği bilgilere göre bu saldırılarda 290'dan fazla kişinin öldüğünü belirtti.

Türkiye: İsrail insanlığa karşı yeni bir suç işledi

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, bugünkü saldırının ardından yayımladığı açıklamada, "İsrail, Gazze şehrinin Daraj mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir" ifadesini kullandı.

Açıklamada "Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır" denildi.

DW,Reuters,AFP/CÖ,MUK

DW Türkçe'ye engelsiz ve sansürsüz nasıl ulaşabilirim?