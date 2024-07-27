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İsrail'in Gazze'de vurduğu okulda çok sayıda ölü

27 Temmuz 2024

İsrail'in Gazze'de düzenlediği hava saldırısında bir okul vuruldu. Filistinli yetkililer saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü duyurdu. İsrail ise okuldaki "Hamas komuta ve kontrol merkezini" hedef aldığını belirtti.

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İsrail ordusunun hafta başından beri operasyonlarını sürdürdüğü Han Yunus kenti
İsrail ordusunun hafta başından beri operasyonlarını sürdürdüğü Han Yunus kentiFotoğraf: Abdel Kareem Hana/AP Photo/picture alliance

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki Deyr Belah kentinde bulunan Hadice Okulu'nu hava saldırısında vurdu.

Hamas kontrolündeki Gazze'de sağlık bakanlığı ve medya ofisi, bu saldırıda en az 30 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Gazze'deki hükümetin medya ofisi, saldırıda yaşamını yitirenler arasında 15 çocuk ve sekiz kadın bulunduğunu belirtti.

Gazzeli yetkililer, evlerinden edilmiş yaklaşık 4 bin kişinin sığındığı bu okulun içinde bir sahra hastanesi bulunduğunu ifade etti.

İsrail'den "Sivilleri uyardık" iddiası

İsrail ordusu ise düzenlediği saldırıda "Hadice Okulu yerleşkesinin içindeki bir Hamas komuta ve kontrol merkezini" hedef aldığını bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada söz konusu okulun silah deposu olarak ve İsrail askerlerine yönelik saldırılar için kullanıldığı belirtildi. İsrail ordusu ayrıca bu saldırıdan önce sivilleri uyardığını öne sürdü.

Gazze'deki sağlık yetkililerinin paylaştığı bilgilere göre, bölgede 6 Temmuz'dan beri en az sekiz okul vuruldu ve bu saldırılarda 100'den fazla insan hayatını kaybetti.

Han Yunus'taki İsrail operasyonu

Filistinli sivil savunma yetkilileri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde ise İsrail'in günlerdir sürdürdüğü askeri operasyonda yaklaşık 170 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtiyor. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, bu operasyonda yüzlerce kişinin de yaralandığını ifade ediyor.

İsrail ordusu bugün Sivil Savunma Birimi'nin bu açıklamasından önce söz konusu bölgede yeni operasyonlar gerçekleştireceğini duyururken Han Yunus'taki sivillere tahliye çağrısında bulunmuştu.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in hafta başından beri operasyon gerçekleştirdiği Han Yunus'tan şu ana dek 180 bini aşkın Filistinlinin kaçtığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Çarşamba günü Han Yunus'ta, 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısı sırasında kaçırılan İsraillilerden beşinin cansız bedenine ulaşmıştı.

Gazze'deki sağlık bakanlığına göre, savaşın başından bu yana İsrail'in saldırılarında öldürülen sivil ve militanların toplam sayısı 39 bini aştı.

DW,AFP,Reuters/CÖ,SÖ

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