İsrail'in Gazze çağrısına ABD ve AB'den tepki

İsrail'in bir milyonu aşkın sivilin Gazze'nin kuzeyinden güneye gitmesi için yaptığı çağrı ve bunun için 24 saat süre tanıması tepkilere yol açtı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki bir milyonu aşkın sivile yaşadıkları yerleri 24 saat içinde terk ederek güneye gitmeleri yönünde yaptığı çağrıya Birleşmiş Milletler'in ardından ABD ve AB'den de tepki geldi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in çağrısını yerine getirmenin "çok güç bir iş olacağını" belirterek bölgenin halihazırda çatışmaların sürdüğü yoğun nüfuslu bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti. "Çok kısa bir süre içinde yer değiştirmesi gereken çok fazla kişi" bulunduğunu ifade eden Kirby, "Yapmaya çalıştıkları şeyi ve bunu niye yapmaya çalıştıklarını anlıyoruz. Sivil halkı Hamas'tan ayırmaya çalışıyorlar. Gerçek hedefleri Hamas… Tahliyenin gerçekleştirilmesinin zorluklarını kimsenin hafife aldığını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada da İsrail'in talebinin yerine getirilmesinin imkansız olduğu belirtilerek bunun insani açıdan korkunç sonuçlara yol açabileceği uyarısı yapılmıştı. BM açıklamasında İsrail'in tahliye talimatının çok geç iletildiği belirtilerek Gazze'nin kuzeyinde tahliye edilmesi istenen 1 milyon 100 bin kişinin, bölgede yaşayan 2 milyon 300 bin kişinin neredeyse yarısı olduğuna dikkat çekilmişti.

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Borrell: Gerçekçi değil

AB Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İsrail'in talebini "gerçekçi değil" diye değerlendirdi.

Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüşmesi sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Borrell, "Tabii ki sivillerin gerçekleştirilecek askeri operasyonlarla ilgili uyarılması gerekir. Ama bir milyon kişinin 24 saat içinde yer değiştirmesi hiç gerçekçi değil" dedi.

Çin'den "iki devletli çözüm" ve müzakere vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ise İsrail-Filistin anlaşmazlığını çözmek için doğru yolun "iki devletli çözüm"den ve barış müzakerelerinin derhal yeniden başlatılmasından geçtiğini kaydetti. Vang, BM'yi, Filistin sorununun çözümü için üzerine düşen rolü oynamaya çağırdı.

İngiltere de İsrail'in Gazze'deki sivillerin korunması için tedbirler alması konusunda ABD yönetiminden gelen açıklamalara katıldığını belirterek "İsrail, kendini müdafaa yönündeki meşru hakkını kullanırken sivilleri korumaya yönelik her tür tedbiri almalıdır" dedi.

Putin ABD'yi suçladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İsrail ile Hamas arasındaki çatışmaların arkasındaki gücün ABD olduğunu savundu.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu zirvesinde konuşan Putin, "Amerikalıların yıllar boyunca izlediği tek taraflı tutum, bölgedeki durumu çıkmaza sürükledi. İsrailliler ve Filistinlilerin şu an yaşadığı büyük çaplı trajedi, Ortadoğu'daki ABD politikalarının başarısızlığının sonucudur" ifadelerini kullandı.

rtr,AFP/BK,EC

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