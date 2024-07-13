İsrail'in "güvenli bölgeye" saldırısında en az 71 kişi öldü

İsrail'in Hamas liderlerinden Muhammed Deif'i hedef aldığını iddia ederek Han Yunus'ta düzenlediği saldırıda en az 71 kişi öldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde, savaş nedeniyle yerinden edilen kişilerin yaşadığı El-Mevasi'deki bir kampa düzenlediği saldırıda, en az 71 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Han Yunus kentinin yakınlarındaki El-Mevasi kasabası, İsrail tarafından güvenli bölge olarak sınıflandırılmıştı.

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamada, saldırıda 289 kişinin de yaralandığı belirtildi. Hamas'ın yönetimindeki bakanlık, ölü sayısını "İsrail'in dehşet verici işgal katliamının yol açtığı can kaybı" olarak nitelendirdi.

Saldırıyla ilgili inceleme yapıldığını duyuran İsrail ise, saldırıda, bölgedeki bir binada saklandığını öne sürdüğü, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif'i hedef aldıklarını savundu. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda Deif'in öldürülüp öldürülmediğinin belirsiz olduğu kaydedildi.

El-Mevasi bölgesindeki kampın görünümü Fotoğraf: Mohammed Salem/REUTERS

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını söyleyen Hamas ise, "Bu, İsrail'in aslında Filistinli liderleri hedef aldığını iddia ettiği ilk sefer değil. Bunların yanlış olduğu hep sonradan kanıtlanıyor" açıklamasında bulundu.

Birleşmiş Milletler Filistin Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) verilerine göre, El-Mevasi bölgesinde 1 buçuk milyona yakın kişi yaşıyor.

40 bine yakın ölü

Öte yandan Filistin makamları, Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla patlak veren savaşın başlangıcından bu yana, Gazze Şeridi'ndeen az 38 bin 443 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Son 48 saatte 98 ölüm yaşandığı kaydedildi. Ayrıca İsrail'in saldırıları sonucunda 88 bin 481 kişi de yaralandı.

Radikal İslamcı Hamas, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor.

Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor

Saldırının ardından yaralılar, tedavi görmeleri için Kuveyt Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin başhekimi Süheyb El-Hams, saldırının "gerçek bir katliam" olduğunu söyledi. El-Hams, "Sağlık sisteminin çökmekte olduğu bu süreçte gerçek bir felaket meydana gelmektedir" diye konuştu.

Öte yandan Gazze'de hizmet veren en büyük hastane olma özelliğini taşıyan Nasır Hastanesi tarafından yapılan açıklamada ise, hastanenin artık hizmet verecek durumda olmadığı ifade edildi.

Nasır Hastanesi'nin koridorlarından bir görünüm, 12 Ocak 2024 Fotoğraf: AHMED ZAKOT/REUTERS

Doktorlar, yoğunlukla başa çıkamadıklarını ve İsrail'in saldırıları nedeniyle sayısı giderek artan yaralılara yeterli tıbbi bakım sağlayamadıklarını söyledi.

Türkiye'den kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Han Yunus'taki saldırıyı kınayan bir açıklama yaptı. Dışişleri'nin açıklamasında "İsrail’in, Han Yunus kentinde 'güvenli bölge' olarak belirlediği El Mevasi'de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu Hükümetinin Filistinlileri topyekûn yok etme çabasının bir aşamasıdır.

İsrail'in ateşkes konusunda Hamas'ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir. İsrail'e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir" denildi.

AFP / BÜ,EC

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