İsrail'in Beyrut'taki hava saldırısında 37 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 37'ye yükseldiğini açıkladı. Hizbullah, saldırıda iki üst düzey komutan ile birlikte 16 mensubunun öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey Hizbullah komutanlarının öldürüldüğü saldırıların ardından bugün de Hizbullah hedeflerine saldırıların sürdüğünü, Hizbullah'ın da İsrail'e roket saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Beyrut'a dün düzenlediği hava saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 37'e yükseldiğini, saldırıda 60'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybedenler arasında "yaşı 4, 6 ve 10 olan üç çocuk ile yedi kadının" da bulunduğunu kaydetti. Daha önce yapılan açıklamalarda ölü sayısı 14 olarak verilmişti.

Hizbullah ise İsrail'in dün düzenlediği hava saldırısında 16 mensubunun öldürüldüğünü duyurdu.

Hizbullah'ın bir üst düzey komutanı daha öldü

Hizbullah, saldırıda Rıdvan Gücü'nün komutanı İbrahim Akil'in yanı sıra üst düzey komutanlardan Ahmed Mahmud Vehbi'nin de öldüğünü doğruladı. Hizbullah'ın açıklamasına göre Vehbi, 7 Ekim 2023'ten bu yılın başına kadar Hamas'a destek için askeri operasyonları yürütüyordu.

Saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi de öldürüldü Fotoğraf: Mohamed Azakir/REUTERS

Hizbullah'a yakın bir kaynağın verdiği bilgilere göre, İsrail'in saldırısı elit birliği Rıdvan Gücü'nün üst komutanlarının yaptığı toplantıyı hedef aldı. Savaşçıların vurulan binanın bodrum katında bir araya geldiği belirtildi.

İsrail ordusu: Hizbullah 7 Ekim benzeri bir saldırı planlıyordu

İsrail ordusu tarafından yapılan bugün açıklamada dün Beyrut'un güneyine düzenlenen hava saldırısında İbrahim Akil ile birlikte Hizbullah'ın en az 16 militanının öldürüldüğü ifade edildi.

Ordu Sözcüsü Daniel Hagari daha önce yaptığı açıklamada ise dünkü saldırıda "tanksavar füze operasyonu ve roket fırlatılması planları yapan, İsrail topraklarına girilmesini planlarına katılan" komutanların hedef alındığını kaydetti.

Hagari, Akil ve öldürülen diğer komutanların "Hamas'ın 7 Ekim'de yaptığı gibi, İsrail yerleşimlerine sızmayı, bu bölgelerde kontrolü sağlamayı, masum sivilleri öldürmeyi ve kaçırmayı" planladıklarını söyledi.

AB ve ABD'nin terör örgütleri listesindeki Hamas, 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırısında 1200 kişiyi öldürmüş, 250 kişiyi de rehin almıştı. Sonrasında başlayan Gazze'de başlayan savaşta, Hamas kontrolündeki Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere öldürülen Filistinlilerin sayısı 41 bini geçti.

8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in kuzeyinde Hamas'ın müttefiklerinden olan Hizbullah milisleri ile İsrail ordusu arasında çatışmalar yaşanıyor. Her iki tarafta da on binlerce sivil bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Lübnan'da geçen hafta içinde 37 kişinin öldüğü, 3 bin kişinin yaralandığı çağrı cihazı ve telsizlerin patlatılmasından da Hizbullah İsrail'i sorumlu tutuyor.

AFP, dpa/JD, ETO

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